Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

Angélica Vale confirmó este lunes que enfrenta un proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón y sostiene su decisión de evitar conflictos públicos para proteger a sus hijos.

La actriz mexicana subrayó el ejemplo de separaciones pacíficas como la de Lucero y Mijares, reafirmando su objetivo de mantener la armonía familiar durante el proceso legal. En un mensaje publicado ante la prensa y en sus redes sociales, Vale insistió en la importancia de preservar la tranquilidad en este momento personal.

Un anuncio inesperado y la reacción de Angélica Vale ante su divorcio

El lunes 10 de noviembre, Angélica Vale recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un video donde revela que se encuentra en medio de una separación legal instruida por Otto Padrón.

La actriz relató que la noticia de la demanda la sorprendió, ya que supo de ella al mismo tiempo que el público tras una alerta recibida mientras convivía con su familia. “Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero... esta noticia me tomó de sorpresa”, dijo Vale a través de dicha plataforma.

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó. Crédito: Instagram/@angelicavale

La protagonista de televisión aseguró que su ex pareja no le notificó de inmediato sobre la acción legal. A pesar de que Padrón había anunciado con días de antelación su intención de formalizar el proceso, la presentación oficial de la demanda la tomó desprevenida. La demanda de divorcio fue registrada el 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles, de acuerdo con documentos difundidos por el periodista Javier Ceriani.

“Quiero un divorcio sin escándalos, por mis hijos”: Angélica Vale

Durante su mensaje, Angélica Vale mencionó el ejemplo de sus propios padres y de la pareja formada por Lucero y Mijares, a quienes citó como referencia para manejar una separación de manera respetuosa.

“Yo tengo un gran ejemplo para estas cosas. Primero mis padres, que creo que cuando se divorciaron nunca fue un escándalo. Luego Lucero y Mijares, a quienes amo y respeto profundamente porque... lo dije ya en Juego de Voces este año, lo dije en el programa: ‘Ustedes son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe de divorciar, sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos’.”, expresó la artista en el video publicado en Instagram.

La actriz enfatizó su compromiso por construir una separación respetuosa que permita el bienestar de sus hijos. “A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, afirmó Vale.

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Detalles sobre la demanda y las condiciones para la custodia que busca Otto Padrón

La demanda de divorcio presentada por Otto Padrón consta de aproximadamente quince páginas y alega diferencias irreconciliables. Entre las condiciones se encuentra una solicitud de custodia compartida para los hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, distribuyendo su convivencia de lunes a miércoles con un progenitor y de miércoles a viernes con el otro, alternando fines de semana.

La demanda estipula que la residencia principal de los menores debe ser el hogar de Angélica Vale y establece la obligación de ambos padres de facilitar la comunicación con los hijos, permitiéndoles acceso a teléfonos móviles y evitando expresiones negativas sobre el otro progenitor en presencia de los niños.

Asimismo, cualquier modificación sobre el domicilio o un asunto relevante relacionado con los hijos tendrá que comunicarse de manera previa entre ambas partes.

La solicitud de Otto Padrón para que sea Angélica Vale quien asuma en su totalidad los gastos legales y judiciales, en una petición que especialistas consideran poco común dentro de estos procedimientos.

Detalles sobre la demanda y las condiciones para la custodia que busca Otto Padrón (Instagram: Angélica Vale)

En su comunicación, Angélica Vale agradeció a su entorno familiar, a sus seguidores y a los medios de comunicación el apoyo recibido desde el inicio de la separación. “Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía”, expresó Vale.

Mientras enfrenta este nuevo capítulo en su vida personal y profesional, la actriz apuesta por la tranquilidad de sus hijos y la construcción de una convivencia sana con su ex pareja. Hasta el momento, Otto Padrón no ha emitido un comunicado público sobre el proceso.