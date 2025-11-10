Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

El pasado 4 de noviembre, Otto Padrón, productor de origen cubano y exejecutivo de Univision y Telemundo, presentó ante la Corte Superior de Los Ángeles una demanda de divorcio contra Angélica Vale, después de catorce años de matrimonio.

El documento, que incluye la petición de que la actriz asuma los gastos legales del proceso, generó sorpresa tanto en su entorno personal como en el medio artístico.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Javier Ceriani, la noticia llegó incluso antes de que la intérprete recibiera una notificación formal de la demanda.

Ceriani destacó que Angélica Vale se enteró de la solicitud judicial durante una transmisión en vivo de su propio canal de YouTube, en el instante en que la noticia se hacía pública. La demanda presentada por Otto Miguel Padrón está fundada en diferencias irreconciliables, tal como consta en las aproximadamente quince páginas del expediente judicial.

De acuerdo a reportes, él presentó la demanda en la corte sin que la hija de Angélica María estuviera al tanto (Instagram: Angélica Vale)

Custodia compartida y residencia principal de los hijos: las peticiones de Otto Padrón a Angélica Vale

La demanda presentada indica que Otto Padrón solicita un esquema de custodia compartida para los hijos de la pareja, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

El esquema propuesto distribuye la convivencia entre ambos progenitores, de lunes a miércoles con uno y de miércoles a viernes con el otro, alternando fines de semana. Además, el productor plantea que la residencia principal de los menores siga siendo el hogar de Angélica Vale.

Según People en Español, la demanda establece que ambos padres deben cooperar para que los hijos mantengan comunicación permanente con cada uno, permitiendo el acceso a teléfonos móviles y evitando expresiones negativas sobre el otro progenitor frente a los menores. El acuerdo también exige notificar cualquier cambio de domicilio o actividad importante relacionada con los niños.

Uno de los puntos que más debate ha generado es la petición de que Angélica Vale se haga cargo de todos los gastos legales y de la corte. Ceriani destacó este aspecto como un elemento fuera de lo habitual en estos procesos, abriendo el análisis sobre las condiciones económicas en juego.

Custodia compartida y residencia principal de los hijos: las peticiones de Otto Padrón a Angélica Vale (Instagram: Otto Padrón)

Trayectoria profesional y vida familiar de Otto Padrón

Otto Padrón nació en Cuba en agosto de 1965 y emigró en la infancia junto a su familia, primero a Madrid y posteriormente a Miami, tras dejar atrás el régimen comunista. Muy joven ingresó en las fuerzas armadas de Estados Unidos y desarrolló una destacada carrera militar, obteniendo el grado de coronel en la Reserva del Ejército y especializándose en estudios estratégicos en el U.S. Army War College.

Tras su paso por el ejército, Padrón se graduó en Communicaciones de Radiodifusión y Economía por la University of Miami y realizó un MBA en la Florida International University. Posteriormente, inició una trayectoria en medios de comunicación que lo posicionó como uno de los principales ejecutivos del sector hispano en los Estados Unidos.

Ocupó puestos directivos en Univision Television Network y Telemundo, marcando influencia en estrategias de contenidos y expansión de audiencia. En 2012 pasó a liderar Meruelo Media, donde dirigió la adquisición de emisoras como KDAY 93.5 FM y KLOS 95.5 FM, fortaleciendo la presencia de la compañía en el mercado de California.

En 2025, el productor dejó Meruelo Media para fundar ACTIFY, su firma propia de estrategias de medios, y asumió el cargo de copresidente y COO de Get After It Media, con responsabilidad sobre operaciones diarias y expansión nacional de marcas televisivas.