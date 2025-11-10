México

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos

De acuerdo a reportes, él presentó la demanda en la corte sin que la hija de Angélica María estuviera al tanto

Guardar
Quién es Otto Padrón, productor
Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

El pasado 4 de noviembre, Otto Padrón, productor de origen cubano y exejecutivo de Univision y Telemundo, presentó ante la Corte Superior de Los Ángeles una demanda de divorcio contra Angélica Vale, después de catorce años de matrimonio. 

El documento, que incluye la petición de que la actriz asuma los gastos legales del proceso, generó sorpresa tanto en su entorno personal como en el medio artístico. 

De acuerdo con la información difundida por el periodista Javier Ceriani, la noticia llegó incluso antes de que la intérprete recibiera una notificación formal de la demanda.

Ceriani destacó que Angélica Vale se enteró de la solicitud judicial durante una transmisión en vivo de su propio canal de YouTube, en el instante en que la noticia se hacía pública. La demanda presentada por Otto Miguel Padrón está fundada en diferencias irreconciliables, tal como consta en las aproximadamente quince páginas del expediente judicial.

De acuerdo a reportes, él
De acuerdo a reportes, él presentó la demanda en la corte sin que la hija de Angélica María estuviera al tanto (Instagram: Angélica Vale)

Custodia compartida y residencia principal de los hijos: las peticiones de Otto Padrón a Angélica Vale

La demanda presentada indica que Otto Padrón solicita un esquema de custodia compartida para los hijos de la pareja, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

El esquema propuesto distribuye la convivencia entre ambos progenitores, de lunes a miércoles con uno y de miércoles a viernes con el otro, alternando fines de semana. Además, el productor plantea que la residencia principal de los menores siga siendo el hogar de Angélica Vale.

Según People en Español, la demanda establece que ambos padres deben cooperar para que los hijos mantengan comunicación permanente con cada uno, permitiendo el acceso a teléfonos móviles y evitando expresiones negativas sobre el otro progenitor frente a los menores. El acuerdo también exige notificar cualquier cambio de domicilio o actividad importante relacionada con los niños.

Uno de los puntos que más debate ha generado es la petición de que Angélica Vale se haga cargo de todos los gastos legales y de la corte. Ceriani destacó este aspecto como un elemento fuera de lo habitual en estos procesos, abriendo el análisis sobre las condiciones económicas en juego.

Custodia compartida y residencia principal
Custodia compartida y residencia principal de los hijos: las peticiones de Otto Padrón a Angélica Vale (Instagram: Otto Padrón)

Trayectoria profesional y vida familiar de Otto Padrón

Otto Padrón nació en Cuba en agosto de 1965 y emigró en la infancia junto a su familia, primero a Madrid y posteriormente a Miami, tras dejar atrás el régimen comunista. Muy joven ingresó en las fuerzas armadas de Estados Unidos y desarrolló una destacada carrera militar, obteniendo el grado de coronel en la Reserva del Ejército y especializándose en estudios estratégicos en el U.S. Army War College.

Tras su paso por el ejército, Padrón se graduó en Communicaciones de Radiodifusión y Economía por la University of Miami y realizó un MBA en la Florida International University. Posteriormente, inició una trayectoria en medios de comunicación que lo posicionó como uno de los principales ejecutivos del sector hispano en los Estados Unidos.

Ocupó puestos directivos en Univision Television Network y Telemundo, marcando influencia en estrategias de contenidos y expansión de audiencia. En 2012 pasó a liderar Meruelo Media, donde dirigió la adquisición de emisoras como KDAY 93.5 FM y KLOS 95.5 FM, fortaleciendo la presencia de la compañía en el mercado de California.

En 2025, el productor dejó Meruelo Media para fundar ACTIFY, su firma propia de estrategias de medios, y asumió el cargo de copresidente y COO de Get After It Media, con responsabilidad sobre operaciones diarias y expansión nacional de marcas televisivas.

Temas Relacionados

Otto PadrónAngélica Valemexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

El directivo habría sido detenido y liberado en Bangkok por autoridades locales tras una denuncia interpuesta por miembros de Miss Universo Tailandia

Quién es Jorge Figueroa, directivo

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

La famosa incluso comparó la separación de sus padres, Angélica María y Raúl Vale, con lo que busca para su familia

Angélica Vale quiere que su

Vocero del PRI vincula el Plan Michoacán con estrategia electoral de Morena rumbo a 2027

Mario Di Costanzo aseguró que una reunión en Palacio Nacional, posterior a la presentación del Plan Michoacán, trató el inicio de acciones políticas del partido guinda con miras a las elecciones intermedias de 2027

Vocero del PRI vincula el

Conoce la ASUS ProArt P16, la laptop diseñada para estudiantes y profesionales de la creación audiovisual

La combinación de portabilidad y herramientas inteligentes abre nuevas posibilidades para quienes buscan producir desde cualquier lugar, elevando la calidad de los contenidos audiovisuales

Conoce la ASUS ProArt P16,

Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

El luchador profesional pidió a su esposa hacerse cargo del proceso

Alberto del Río amaga con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula dedicada al robo

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

Caen “El Toro” y “El Torito” de Los Rusos, célula delictiva afín a La Mayiza en Sonora

Otra vez posponen audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en EEUU

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jorge Figueroa, directivo

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa”

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

DEPORTES

Liga Femenil MX: Clásico Nacional

Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025

Triple campeón de goleo en la Liga MX: un joven mexicano, un diablo histórico y un debut de ensueño

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

Así quedó la tabla general, la liguilla y el play in tras la última jornada de la Liga MX

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier