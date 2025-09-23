Alejandro Sanz dedica mensaje a Monterrey tras dos conciertos el fin de semana: “Vamos a por la tercera”

Alejandro Sanz, cantante español, se presentó por segunda ocasión en Monterrey. Foto: X/@AlejandroSanz.

El famoso cantante español, Alejandro Sanz, continúa su gira por México con su serie de conciertos y durante el pasado fin de semana estuvo en el estado de Monterrey.

El artista se encuentra en su gira ‘¿Y ahora qué?’, donde pisará distintos escenarios como la Ciudad de México, Puebla, Mérida, Guadalajara, entre otras ciudades importantes del país azteca.

Con una doble fecha, Alejandro Sanz se presentó en la Arena Monterrey el pasado sábado 20 y domingo 21 de septiembre, los cuales registraron llenos totales.

Cabe destacar que hay una tercera fecha programada en este recinto de la ciudad, al norte del país, la cual se llevará a cabo este próximo martes 23 de septiembre.

El artista español se presentó con doble fecha el fin pasado en Monterrey, Nuevo León. Foto: X/@AlejandroSanz.

Luego de los dos conciertos en Monterrey, en los cuales el intérprete de Amiga mía se mostró muy contento, compartió algunas palabras para sus fans y demostró sentirse entusiasmado por la tercera fecha.

“Confirmado lo que sospechaba. Monterrey no se escucha, se siente en la piel. Dos noches grabadas para siempre. Vamos a por la tercera”, escribió el cantante por medio de sus redes sociales oficiales.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

“Los regios rugen”, expresa Sanz tras primer concierto en Monterrey

Tras el primer concierto en Monterrey, Nuevo León, Alejandro Sanz compartió una frase en referencia a su público en dicha entidad del país, donde expresa: “Los regios rugen”.

Ante esto, mencionó que es un hecho confirmado el que “los regios rugen” y mañana se reconfirmará la noticia, en referencia a que el domingo 21 de septiembre también ofrecería un concierto en la Arena Monterrey.

Alejandro Sanz ofrecerá un tercer concierto en Monterrey para este martes 23 de septiembre. Foto: X/@AlejandroSanz.

Como se mencionó anteriormente, habrá una tercera fecha de Alejandro Sanz para el martes 23 de septiembre en la Arena Monterrey. Continuará su gira por el país con distintas presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara, entre otras ciudades más del país.

Alejandro San anuncia nueva fecha en CDMX

Por la tarde de este lunes 22 de septiembre, Alejandro Sanz anunció una nueva fecha en México como parte de su gira ‘¿Y ahora qué?’.

La nueva presentación será en la Ciudad de México este viernes 31 de octubre, lo que se suma a sus otras seis fechas donde el compositor español se presentará.

El compositor de Cuando nadie me ve estará en dicha fecha en la capital del país y nuevamente será en el Auditorio Nacional, sede de sus anteriores presentaciones.

Cabe señalar que Sanz ha registrado un lleno total en sus demás presentaciones en este recinto local, por lo que se han abierto más fechas.

La preventa de boletos para la nueva fecha será el 25 de septiembre por Banamex y la venta general el 26 por Ticketmaster (Ocesa)