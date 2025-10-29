México

Alejandro Sanz invita a fans a ir disfrazados por Día de Muertos para su último concierto en CDMX

Se trata del último concierto del cantante español como parte de su gira por México ‘¿Y ahora qué?’

Por Omar Martínez

Guardar
El cantante invitó a sus
El cantante invitó a sus fans a disfrutar su último concierto en la Ciudad de México disfrazados. (Cuartoscuro)

El cantante español Alejandro Sanz prepara su último concierto en la Ciudad de México y aprovechó para hacer una invitación a todos sus fans.

Se tratará del último concierto del cantante español, el cual se llevará a cabo este próximo viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la capital del país.

Sanz se encuentra en una gira musical por diferentes partes del país, entre ellas, la Ciudad de México. Una de las últimas fechas que anunció y con la cual cerraría esta serie de conciertos es el viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A días de que se lleve a cabo esta última presentación musical en la Ciudad de México con la cual cerrará su gira y aprovechando los festejos del Día de Muertos, Sanz pidió a los fans que asistan a este concierto que acudan disfrazados.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

Esto fue compartido en las redes sociales oficiales del intérprete de Cuando nadie me ve y Amiga mía.

“¡Vayamos disfrazados al último show del año en México! Nos vemos el 31 de octubre en el Auditorio Nacional”, escribió el artista a través de sus redes sociales oficiales.

Como se mencionó anteriormente, el artista europeo hizo esta invitación como parte de los festejos del Día de Muertos en el país y ya que desde el mes de septiembre se encuentra en su gira en México con: ¿Y ahora qué?

Cabe destacar que a esta pregunta, el cantante añadió la frase: ¿Nos disfrazamos?

El cantante invitó al público
El cantante invitó al público a festejar su último concierto disfrazados. Foto: Facebook/Alejandro Sanz.

De igual manera, en una de las historias del cantante se le observa con la pose ya tradicional de la gira, pero pintado del rostro, haciendo alusión a una calavera.

31 de octubre en el
31 de octubre en el Auditorio Nacional de la CDMX será el último concierto. Foto: Facebook/Alejandro Sanz.

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara fueron las principales ciudades donde se llevaron a cabo los conciertos del español durante los meses de septiembre y octubre.

En total se llevaron a cabo 24 presentaciones musicales en las ciudades mencionadas anteriormente. También estuvo presente en otros sitios como Puebla.

Recordar que su última presentación en el país será el viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Breve historia de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, nacido en Madrid en 1968, es un cantautor español destacado en la música pop y flamenco.

Su carrera despegó en 1991 con el álbum Viviendo deprisa y alcanzó fama internacional con “Más” en 1997, impulsado por éxitos como Corazón partío.

Alejandro Sanz, nacido en Madrid
Alejandro Sanz, nacido en Madrid en 1968, es un cantautor español destacado en la música pop y flamenco. Foto: Cuartoscuro.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Shakira y Alicia Keys. Ha ganado múltiples Grammy Latinos y Grammy estadounidenses.

Su estilo fusiona raíces andaluzas con sonidos contemporáneos, lo que lo ha consolidado como uno de los músicos más influyentes del ámbito hispanohablante.

Temas Relacionados

Alejandro SanzMúsicaPopBaladaCDMXDía de MuertosConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoAuditorio Nacionalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo hacer un pan de muerto bajo en calorías con ingredientes fáciles de conseguir

Elaborar este alimento típico sustituyendo algunos ingredientes ayuda a reducir el aporte calórico

Cómo hacer un pan de

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

La célula delictiva es señalada por operar en distintos estados del país

A esto se dedica Guerreros

Pastel de zanahoria en sartén, sin gluten e ideal para un antojo

Este delicioso postre tiene muchas variantes adecuadas para ciertas situaciones médicas

Pastel de zanahoria en sartén,

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

Autoridades locales indicaron que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el evento musical

Eugenia León cerrará Feria del

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

“El Dinamita” señaló que su compatriota no solo se debe concentrar en los golpes de poder

El consejo de Juan Manuel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías investigados por robo de

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

Decomisan armas blancas y drogas tras cateo sorpresa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Oaxaca

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

ENTRETENIMIENTO

Eugenia León cerrará Feria del

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

Sofía Rivera Torres se sincera ante las críticas que recibe por su aspecto fisico en Las Estrellas Bailen en Hoy

Guillermo del Toro prefiere morir antes que usar Inteligencia Artificial: “Quiero sets reales”

Exnovia de Octavio Ocaña explica por qué no lo incluyó en su altar de Día de Muertos y desata críticas: “Cara de perro”

Así fue la presentación de Fernando Delgadillo en el Festival del Tlacoyo 2025

DEPORTES

El consejo de Juan Manuel

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega