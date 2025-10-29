Alejandro Sanz invita a fans a ir disfrazados por Día de Muertos para su último concierto en CDMX

El cantante invitó a sus fans a disfrutar su último concierto en la Ciudad de México disfrazados. (Cuartoscuro)

El cantante español Alejandro Sanz prepara su último concierto en la Ciudad de México y aprovechó para hacer una invitación a todos sus fans.

Se tratará del último concierto del cantante español, el cual se llevará a cabo este próximo viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la capital del país.

Sanz se encuentra en una gira musical por diferentes partes del país, entre ellas, la Ciudad de México. Una de las últimas fechas que anunció y con la cual cerraría esta serie de conciertos es el viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A días de que se lleve a cabo esta última presentación musical en la Ciudad de México con la cual cerrará su gira y aprovechando los festejos del Día de Muertos, Sanz pidió a los fans que asistan a este concierto que acudan disfrazados.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

Esto fue compartido en las redes sociales oficiales del intérprete de Cuando nadie me ve y Amiga mía.

“¡Vayamos disfrazados al último show del año en México! Nos vemos el 31 de octubre en el Auditorio Nacional”, escribió el artista a través de sus redes sociales oficiales.

Como se mencionó anteriormente, el artista europeo hizo esta invitación como parte de los festejos del Día de Muertos en el país y ya que desde el mes de septiembre se encuentra en su gira en México con: ¿Y ahora qué?

Cabe destacar que a esta pregunta, el cantante añadió la frase: ¿Nos disfrazamos?

El cantante invitó al público a festejar su último concierto disfrazados. Foto: Facebook/Alejandro Sanz.

De igual manera, en una de las historias del cantante se le observa con la pose ya tradicional de la gira, pero pintado del rostro, haciendo alusión a una calavera.

31 de octubre en el Auditorio Nacional de la CDMX será el último concierto. Foto: Facebook/Alejandro Sanz.

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara fueron las principales ciudades donde se llevaron a cabo los conciertos del español durante los meses de septiembre y octubre.

En total se llevaron a cabo 24 presentaciones musicales en las ciudades mencionadas anteriormente. También estuvo presente en otros sitios como Puebla.

Recordar que su última presentación en el país será el viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Breve historia de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, nacido en Madrid en 1968, es un cantautor español destacado en la música pop y flamenco.

Su carrera despegó en 1991 con el álbum Viviendo deprisa y alcanzó fama internacional con “Más” en 1997, impulsado por éxitos como Corazón partío.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Shakira y Alicia Keys. Ha ganado múltiples Grammy Latinos y Grammy estadounidenses.

Su estilo fusiona raíces andaluzas con sonidos contemporáneos, lo que lo ha consolidado como uno de los músicos más influyentes del ámbito hispanohablante.