Alejandro Sanz cierra gira en México: nueva fecha en el Auditorio Nacional de su tour ‘¿Y ahora qué?’

Alejandro Sanz suma nueva fecha en el Auditorio Nacional tras agotar seis funciones en el recinto (Sanz)

El impacto de la gira mundial de Alejandro Sanz en México ha superado todas las expectativas, lo que ha llevado a la apertura de una nueva fecha en el Auditorio Nacional el próximo 31 de octubre.

Tras lograr seis funciones con localidades agotadas, el artista español ha decidido sumar una presentación adicional, consolidando así su vínculo con el público mexicano y la relevancia de su tour titulado ¿Y Ahora Qué?.

El recorrido internacional de Alejandro Sanz comenzó precisamente en México, país elegido como punto de partida para su más reciente propuesta artística. La gira, que lleva el mismo nombre que su último álbum, representa una exploración emocional a través de un repertorio que combina sus grandes clásicos con las composiciones más recientes.

La preventa de boletos para la nueva fecha será el 25 de septiembre por Banamex y la venta general el 26 por Ticketmaster (Ocesa)

Entre los temas destacados de este nuevo trabajo se encuentra “Palmeras en el Jardín”, pieza que simboliza el renacimiento creativo del cantante, y “Hoy No Me Siento Bien”, una colaboración con Grupo Frontera que aborda emociones complejas con una honestidad directa.

La versatilidad de Sanz se refleja también en su capacidad para establecer conexiones musicales con artistas de distintas generaciones y géneros. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de “No me tires flores”, tema en el que comparte créditos con Rels B y que ha sido recibido como un obsequio especial para los seguidores de ambos intérpretes.

El reconocimiento internacional de Alejandro Sanz se traduce en una trayectoria galardonada: ostenta 22 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY, lo que lo posiciona como el artista español más premiado en la historia de estos certámenes. En 2017, la Academia de Grabación Latina lo distinguió como Persona del Año, en honor a su carrera y a sus aportes filantrópicos.

El tour '¿Y Ahora Qué?' de Alejandro Sanz inicia en México y destaca su conexión con el público local (Sanz)

En la presente edición de los Latin Grammy, Sanz compite en cuatro categorías: Grabación del Año y Canción del Año por “Palmeras en el jardín”, Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?.

Desde su debut discográfico en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su más reciente producción, SANZ, el cantante ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. Todos sus álbumes han alcanzado la certificación de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha colaborado con figuras de renombre internacional como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Nicky Jam y el legendario Tony Bennett, entre otros.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

Los asistentes a la nueva fecha en el Auditorio Nacional podrán disfrutar en directo tanto de los éxitos atemporales como de las más recientes creaciones del artista. La preventa de boletos estará disponible a través de Banamex el 25 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 26 de septiembre en las taquillas del recinto y mediante Ticketmaster.