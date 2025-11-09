Quién es el Dr. Miguel Padilla, famoso que besó a Karina Torres y le confesó su amor a ‘La Perdida’ (RS)

La aparición pública de Miguel Padilla, conocido creador de contenido y médico mexicano, ha generado un amplio debate en redes sociales luego de protagonizar un beso con la influencer Karina Torres, integrante del colectivo ‘Las Perdidas’, durante un evento reciente.

El gesto, que fue transmitido a través de las historias de Instagram del propio médico, capturó la atención de miles de seguidores de ambos y disparó rumores sobre la relación entre ambos personajes.

El episodio, difundido rápidamente en redes sociales, se produjo durante una presentación en la que Karina Torres compartía escenario con su colega Paolita Suárez. En las imágenes que circularon, se observa cómo Miguel Padilla se acerca a Torres y la sorprende con un beso, seguido de risas y aplausos del público.

“Conocí a mi crush”, escribió el médico en su publicación junto al video del momento, lo que avivó el interés de los seguidores y aportó una dosis de especulación acerca de un posible romance.

Quién es el Dr. Miguel Padilla, el posible nuevo novio de Karina Torres Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Después del beso, la reacción de Karina Torres también fue tema de conversación. La influencer sonrió, se limpió el labial y bromeó con un segundo acercamiento que no se concretó, mientras su colega Paolita Suárez expresaba sorpresa ante la situación. El gesto provocó numerosas expresiones de apoyo, gritos y aplausos entre los espectadores.

Miguel Padilla es un joven mexicano que ha consolidado su identidad digital tanto en el ámbito médico como en la divulgación de temas diversos.

Egresado de la carrera de Medicina, Padilla utiliza sus plataformas para compartir conocimientos enfocados principalmente en salud sexual y general, combinando con temas de interés como idiomas y meditación. Su contenido en Instagram y TikTok supera los 2 millones y 8 millones de seguidores, respectivamente, una cifra que refleja la magnitud de su alcance.

Durante la pandemia de 2020, Padilla comenzó a tener mayor visibilidad al integrar humor con contenidos educativos en redes sociales. En uno de los videos más difundidos, expresó: “Venir del barrio y desde abajo, no es fácil, pero estamos acá para intentarlo con el corazón. Los sueños a veces sí se cumplen, sueña bonito”, revelando además que vendía tacos de canasta para financiar sus estudios de medicina.

El perfil de Miguel Padilla se ha diversificado hacia áreas como el aprendizaje de idiomas. Abrió un canal de YouTube titulado Soy Miguel Idiomas, en el que enseña inglés, francés e italiano. “Mi objetivo es que aprendas de forma sencilla y divertida para que hables fluidamente en menos de 6 meses”, indica en la descripción de su canal, que suma cerca de 4 millones de suscriptores.

El médico influencer besó a la integrante de Las Perdidas en un evento público. Foto: (Captura de pantalla)

Asimismo, el influencer ha incursionado en la difusión de historias de terror y meditación, expandiendo su perfil más allá del tema médico y acercándose a segmentos de audiencia variados. Su estilo ha sido señalado por usuarios y analistas como efectivo para transmitir información sin perder el toque personal que lo caracteriza.

Reacciones y rumores de un romence entre Miguel Padilla y Karina Torres

El beso entre Miguel Padilla y Karina Torres dejó nuevos rumores entre sus seguidores. Mientras el médico compartió el video en su perfil, la influencer ha preferido mantener silencio, sin referirse públicamente al suceso ni confirmar ningún tipo de vínculo sentimental.

Ambos mantienen una presencia activa y creciente en redes sociales, donde los fans aguardan posibles novedades sobre la relación, así como futuras colaboraciones o apariciones conjuntas.