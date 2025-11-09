Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la FGR se obtuvo la detención de "El Charro" en Aguascalientes (@/GabSeguridadMX) Crédito: Gabinete de Seguridad

Armando N. G., un hombre apodado El Charro e identificado como posible jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con la finalidad de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Dicho sujeto también es procesado por su probable responsabilidad en portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe destacar que junto con Armando N también fue vinculado a proceso José Manuel N. L., quien es investigado por los mismos delitos mencionados, según compartió la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de noviembre.

Tras presentar la pruebas un juez determinó la mediad de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra de El Charro, quien fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

Lo asegurado por los agentes (FGR)

Por su parte, José Manuel “N” fue llevado al Cefereso 12 de Guanajuato. El juez también determinó tres meses para las averiguaciones.

El reporte indica que los dos hombres fueron arrestados “en días pasados”, en el municipio de Jesús María en Aguascalientes. Al momento de su captura les fue asegurada un arma de fuego larga con cargador abastecido, clorhidrato de metanfetamina y aproximadamente 584 mil pesos, así como celulares y tarjetas alusivas a un grupo delictivo.

Quien es “El Charro”

Armando N es identificado como jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes, los reportes indican que dicho sujeto sería uno de los líderes de una facción conocida como Fuerzas Especiales Cha, la cual está relacionada con conflictos con el Cártel de Sinaloa.

Los dos sujetos procesados (FGR)

La detención del Charro fue informada el 31 de octubre tras un cateo durante la madrugada de dicho día. Como resultado del operativo fueron asegurados un par de inmuebles que al parecer eran usados como puntos de operación y resguardo, además de:

Un rifle Kaltec calibre 5.56.

200 cartuchos de diversos calibres (7.62×30 y 7.62×39).

Un uniforme táctico con las siglas “C.J.N.G.” .

Un kilogramo de presunta metanfetamina (cristal) .

Dinero en efectivo .

Relojes de lujo

Reportes iniciales identificaron al hombre ahora procesado como presunto brazo derecho de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último líder del CJNG.

En otras acciones, fue detenido Carlos “N” un hombre apodado El Diez o Apá o Viejito o El Viejo, identificado como operador del CJNG y objetivo prioritario en Aguascalientes.