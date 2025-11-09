México

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Tras su captura, Armando “N” fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano

Guardar
Durante un operativo llevado a
Durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la FGR se obtuvo la detención de "El Charro" en Aguascalientes (@/GabSeguridadMX) Crédito: Gabinete de Seguridad

Armando N. G., un hombre apodado El Charro e identificado como posible jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con la finalidad de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Dicho sujeto también es procesado por su probable responsabilidad en portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe destacar que junto con Armando N también fue vinculado a proceso José Manuel N. L., quien es investigado por los mismos delitos mencionados, según compartió la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de noviembre.

Tras presentar la pruebas un juez determinó la mediad de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra de El Charro, quien fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

Lo asegurado por los agentes (FGR)
Lo asegurado por los agentes (FGR)

Por su parte, José Manuel “N” fue llevado al Cefereso 12 de Guanajuato. El juez también determinó tres meses para las averiguaciones.

El reporte indica que los dos hombres fueron arrestados “en días pasados”, en el municipio de Jesús María en Aguascalientes. Al momento de su captura les fue asegurada un arma de fuego larga con cargador abastecido, clorhidrato de metanfetamina y aproximadamente 584 mil pesos, así como celulares y tarjetas alusivas a un grupo delictivo.

Quien es “El Charro”

Armando N es identificado como jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes, los reportes indican que dicho sujeto sería uno de los líderes de una facción conocida como Fuerzas Especiales Cha, la cual está relacionada con conflictos con el Cártel de Sinaloa.

Los dos sujetos procesados (FGR)
Los dos sujetos procesados (FGR)

La detención del Charro fue informada el 31 de octubre tras un cateo durante la madrugada de dicho día. Como resultado del operativo fueron asegurados un par de inmuebles que al parecer eran usados como puntos de operación y resguardo, además de:

  • Un rifle Kaltec calibre 5.56.
  • 200 cartuchos de diversos calibres (7.62×30 y 7.62×39).
  • Un uniforme táctico con las siglas “C.J.N.G.”.
  • Un kilogramo de presunta metanfetamina (cristal).
  • Dinero en efectivo.
  • Relojes de lujo

Reportes iniciales identificaron al hombre ahora procesado como presunto brazo derecho de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último líder del CJNG.

En otras acciones, fue detenido Carlos “N” un hombre apodado El Diez o Apá o Viejito o El Viejo, identificado como operador del CJNG y objetivo prioritario en Aguascalientes.

Temas Relacionados

CJNGEl MenchoMetanfetaminaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Rutina full body: Los 5 ejercicios de fuerza que siguen quemando calorías incluso después de terminar el entrenamiento

Con esta rutina no tendrás que realizar cardio para perder peso

Rutina full body: Los 5

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Las protestas realizadas en Palacio Nacional señalaron irregularidades en los juicios y denunciaron a autoridades

Familiares de desaparecidos por la

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 Prime Video México:

Frente frío 13 dejará fuertes lluvias en estos cinco estados

Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas experimentarán lluvias puntuales intensas, con acumulados de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros

Frente frío 13 dejará fuertes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares de desaparecidos por la

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video México:

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

Las películas más populares en Netflix México

Hijos de Juan Gabriel presenciaron proyección del concierto del divo en el Zócalo: “Un evento especial para la familia”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

DEPORTES

¿Quiénes ya tienen rival en

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

Así se disculpó “Coco” Carrasquilla con Kevin Mier tras fuerte golpe que le habría provocado una fractura

Triple artillería: Paulinho, Hormiga y Joao Pedro comparten la corona de goleo