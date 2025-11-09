Detienen a exagente Jorge Antonio “N”, presunto implicado en caso de Luis Donaldo Colosio

Jorge Antonio "N" fue acusado por su presunta participación en el caso del asesinato del excandidato priista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La reciente captura en Tijuana de Jorge Antonio “N”, exagente del desaparecido Cisen y actual directivo de Peak Growth Capital, reaviva uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994. La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención mediante una ficha roja de Interpol, según información difundida por la misma institución.

A casi 30 años del magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, la figura de Jorge Antonio “N” vuelve a estar en el centro de la investigación. Se trata de la segunda ocasión en que es arrestado por su presunta implicación como segundo tirador en el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI. De acuerdo con Milenio la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden federal.

Grabación del día del ataque contra Luis Donaldo Colosio. (Captura de pantalla)

Al respecto de su detención, Infobae México realizó una consulta en el Registro Nacional de Detenciones en donde confirmó que Jorge Antonio “N” fue detenido este sábado 8 de noviembre.

El historial de Jorge Antonio “N” en el caso Colosio se remonta a los momentos inmediatos posteriores al crimen. Fue uno de los primeros detenidos, ya que portaba una chamarra manchada con sangre de la víctima y arrojó un resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos de disparo.

Entre las pruebas recabadas, se identificaron rastros de sangre de Luis Donaldo Colosio en la ropa del acusado, así como evidencia química que lo vincula con el disparo de un arma en el mismo intervalo en que se perpetró el asesinato.

Jorge Antonio "N". Foto: (Captura de pantalla)

La FGR ha sostenido que el análisis de los hechos apunta a la participación directa del detenido, quien en 1994 estaba asignado a la cobertura del candidato presidencial como agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Además, según una publicación de Contralínea, la Fiscalía señaló la presunta intervención de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN, a quien acusa de encubrir el acto delictivo y facilitar la huida del segundo implicado en Tijuana, la ciudad donde se cometió el homicidio.

La detención de Sánchez Ortega, obtenida a través de la colaboración internacional y la emisión de una ficha roja de Interpol, se suma a la solicitud de extradición de otro presunto implicado en un fraude relacionado con Peak Growth Capital. Por el momento, las autoridades no han divulgado más detalles sobre el proceso judicial ni sobre los próximos pasos en la investigación.