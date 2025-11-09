México

Detienen a exagente Jorge Antonio “N”, presunto implicado en caso de Luis Donaldo Colosio

La FGR señaló la participación del excolaborador del Cisen en el asesinato del político mexicano

Guardar
Jorge Antonio "N" fue acusado
Jorge Antonio "N" fue acusado por su presunta participación en el caso del asesinato del excandidato priista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La reciente captura en Tijuana de Jorge Antonio “N”, exagente del desaparecido Cisen y actual directivo de Peak Growth Capital, reaviva uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994. La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención mediante una ficha roja de Interpol, según información difundida por la misma institución.

A casi 30 años del magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, la figura de Jorge Antonio “N” vuelve a estar en el centro de la investigación. Se trata de la segunda ocasión en que es arrestado por su presunta implicación como segundo tirador en el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI. De acuerdo con Milenio la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden federal.

Grabación del día del ataque
Grabación del día del ataque contra Luis Donaldo Colosio. (Captura de pantalla)

Al respecto de su detención, Infobae México realizó una consulta en el Registro Nacional de Detenciones en donde confirmó que Jorge Antonio “N” fue detenido este sábado 8 de noviembre.

El historial de Jorge Antonio “N” en el caso Colosio se remonta a los momentos inmediatos posteriores al crimen. Fue uno de los primeros detenidos, ya que portaba una chamarra manchada con sangre de la víctima y arrojó un resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos de disparo.

Entre las pruebas recabadas, se identificaron rastros de sangre de Luis Donaldo Colosio en la ropa del acusado, así como evidencia química que lo vincula con el disparo de un arma en el mismo intervalo en que se perpetró el asesinato.

Jorge Antonio "N". Foto: (Captura
Jorge Antonio "N". Foto: (Captura de pantalla)

La FGR ha sostenido que el análisis de los hechos apunta a la participación directa del detenido, quien en 1994 estaba asignado a la cobertura del candidato presidencial como agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Además, según una publicación de Contralínea, la Fiscalía señaló la presunta intervención de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN, a quien acusa de encubrir el acto delictivo y facilitar la huida del segundo implicado en Tijuana, la ciudad donde se cometió el homicidio.

La detención de Sánchez Ortega, obtenida a través de la colaboración internacional y la emisión de una ficha roja de Interpol, se suma a la solicitud de extradición de otro presunto implicado en un fraude relacionado con Peak Growth Capital. Por el momento, las autoridades no han divulgado más detalles sobre el proceso judicial ni sobre los próximos pasos en la investigación.

Temas Relacionados

Jorge Antonio "N"Detenciónaso ColosioLuis Donaldo ColosioFGRmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 9 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidos por el SSN

Temblor en México: noticias de

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 9 de noviembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Chispazo de este 8 de noviembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números

Se registra sismo en Tapachula, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Tapachula,

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

El jugador tuvo que salir del encuentro ante el Cruz Azul después de una dura entrada que pone en peligro su participación en la liguilla

JJ Macías enciende las alarmas
MÁS NOTICIAS

NARCO

El joven que mató a

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: participantes viven

La Granja VIP: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

DEPORTES

JJ Macías enciende las alarmas

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17