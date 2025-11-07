México

Sentencian a siete expolicías del Edomex por secuestro y homicidio

Los uniformados formaron parte de la Policía de Nicolás Romero

(Foto: Secretaría Seguridad Edomex)
(Foto: Secretaría Seguridad Edomex)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre las sentencias en contra de siete sujetos que se desempañaban como policías municipales de Nicolás Romero. Dichos sujetos fueron capturados en el marco de la Operación Enjambre.

Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez son los expolicías condenados a 47 años y medio de prisión.

Dichas personas fueron halladas culpables del delito de homicidio. Los hechos por los que fueron condenados sucedieron el 9 de febrero de 2024 en la calle Francisco Villa, colonia La Libertad de Nicolás Romero, sitio donde estaba un sujeto en un negocio de alimentos.

Ocho personas bajaron de dos vehículos para disparar en contra de la víctima, quien falleció en el sitio.

Los sujetos sentenciados (FGJEM)
Los sujetos sentenciados (FGJEM)

El informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) indica que en mayo pasado fue detenido Francisco Javier “N”, alias El Javis y/o Aragón y quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero. El sujeto mencionado estaría ligado con el crimen referido.

Tanto El Javis como los sujetos recientemente sentenciados participaron en el homicidio, pues usaron un vehículo oficial para que otras unidades no pasaran por el lugar y con ello fuera cometido el homicidio.

"Las investigaciones por la probable intervención de los ahora sentenciados, en los hechos delictivos por los que 10 personas fueron privadas de la libertad y de la vida, para posteriormente tratar de ocultar sus restos en dos pozos ubicados en el municipio de Nicolás Romero continúan“, refiere el reporte de la Fiscalía del Edomex.

"El Javis" detenido (FGJEM)
"El Javis" detenido (FGJEM)

El Operativo Enjambre

Fue el 22 de noviembre de 2024 que dio inicio el Operativo Enjambre, el cual derivó en el arresto de varios funcionarios del Edomex presuntamente ligados con grupos del crimen organizado. Entre los sujetos capturados hubo encargados de instituciones de seguridad.

En diferentes momento fueron capturadas personas en el marco de la operación referida.

Algunos de los sujetos capturados por el operativo son Pedro Luis “N” (alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos), María del Rosario “N” (exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos), Adrián Mauricio “N” (exjefe de Policías de Nicolás Romero), Roberto “N” (jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca) y Rodolfo “N”(director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana del municipio de Ixtapaluca).

