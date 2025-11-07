Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

El hombre arrestado (FGE Aguascalientes)

Una operación en Los Altos de Jalisco derivó en el arresto de Carlos “N” un hombre apodado El Diez o Apá o Viejito o El Viejo quien es señalado como generador de violencia en Aguascalientes y como operador del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) y considerado objetivo prioritario.

“Este sujeto perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, era prácticamente el operador tanto logístico como criminal de este grupo donde también se pudo obtener una orden de aprehensión por delitos de privación forzada”, comentó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes, Manuel Alonso García.

Dicho operador estaría relacionado con diferentes homicidios y quien al parecer lideraba el esquema de extorsiones en el sector agropecuario. Tras su detención, fue trasladado a Aguascalientes.

Un operador discreto

Además, El Apa habría obligado a comerciantes a que compraran vapeadores. Las autoridades mostraron imágenes sobre una red con la que realizaba las extorsiones, varios de los cuales ya fueron detenidos.

(FGE Aguascalientes)

El fiscal de Aguascalientes enfatizó que meses atrás no contaban con información del Apá, pero que fueron conociendo más del sujeto conformes detuvieron a personas cercanas a al hombre quien realizaba sus operaciones de manera discreta.

Alonso García detalló que el sujeto recientemente capturado se manejaba en la clandestinidad, constantemente cambiaba su apariencia y personalidad incluso llegando a modificar el color de sus cabello y dejar que creciera o hasta usaba pelucas.

Es “una persona que en sus temas de comunicación telefónica cambiaba, eh, a cada rato, se, se cambiaba, eh, la apariencia, este, digo, a veces se, se disfrazaba y se vestía como de Comisión Federal de Electricidad”.

Los sujetos detenidos (FGE Aguascalientes)

Cabe recordar que el pasado 26 de julio ocurrieron bloqueos carreteros en Aguascalientes luego de la ubicación de un campamento clandestino. según las autoridades, El Diez sería quien organizó los actos violentos.

“Era el que orquestaba todo este tipo de eventos delictivos, era el objetivo prioritario en el tema de la violencia en el estado y era, era importantísimo poder, eh, ubicarlo, pero también poderle judicializar algunas carpetas de investigación”, agregó el funcionario.

Con la denominada Operación Otoño con la cual fue lograda la desarticulación de la célula del hombre detenido. Calificó el operativo como una acción “limpia” en la cual también participó la Fiscalía de Jalisco.

En total, fueron detenidas 12 personas en el marco del mencionado operativo, entre ellos Carlos “N”, alias El Diez.