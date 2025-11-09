México

“No te voy a fallar”: Grecia Quiroz le dedicó mensaje a Carlos Manzo tras asumir la alcaldía de Uruapan, Michoacán

El exedil fue asesinado a tiros durante un evento de Día de Muertos en la plaza principal del municipio

Foto: Facebook / Grecia Quiroz
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, le dedicó un mensaje luego de que asumiera su cargo al frente del municipio tras su asesinato, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento por Día de Muertos.

A través de redes sociales, la ahora alcaldesa de Uruapan compartió un texto dirigido a Manzo en el que le aseguró que no le fallará y le agradeció por el tiempo compartido.

Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestro hijos y por Uruapan”, escribió. El texto también está acompañado de una fotografía de ambos esposos mientras se abrazan y sonríen.

Además, Quiroz expresó su tristeza por la ausencia del exalcalde, quien fue atacado a tiros en la plaza principal del municipio cuando se encontraba con su esposa e hijos.

"Te extraño tanto Carlos, pero sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros. Lo sé porque así te siento en muchos momentos, gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, gracias por haber sido el mejor padre del mundo, por haber amado a nuestra familia, por haber entregado tu vida por tu pueblo, muchas gracias por haber existido en esta vida. Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo mi amor, el amor más puro y sincero que conocí“, expresó.

Cabe recordar que durante su toma de protesta, realizada el pasado 5 de noviembre en el Congreso de Michoacán, Grecia Quiroz aseguró que seguirá los principios de su esposo y del Movimiento del Sombrero, por lo que llamó a los habitantes de Uruapan a continuar luchando por la seguridad y paz.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz (…) Esto seguirá, esto continuará, y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes van a ser testigos de ello. Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron a un héroe, se llevaron a un gran líder, un líder que jamás quedará en el olvido“, dijo acompaña de una fotografía de Manzo.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía del Estado informó que el autor material fue identificado como un joven de 17 años de edad originario de Paracho, cuya arma de fuego estuvo involucrada en dos hechos violentos previos relacionados con el crimen organizado.

Además, el fiscal Carlos Torres Piña detalló que el adolescente estaría vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El crimen cometido contra el alcalde idenpendiente de Uruapan desató una serie de movilizaciones y "portazos" en Apatzingán y Morelia | Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro

Luego del homicidio del exalcalde, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el próximo lunes 10 de noviembre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el General Ricardo Trevilla Trejo, visitarán los municipios de Morelia y Uruapan como parte de los esfuerzos para reforzar la estrategia nacional de seguridad en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

