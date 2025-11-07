México

Uruapan inicia recolecta de llaves para colocar estatua de Carlos Manzo tras su asesinato: dónde se pueden entregar

El diputado Carlos Bautista Tafolla informó que planean colocarla cerca del Paseo de los Mártires

Carlos Manzo fue asesinado a
Carlos Manzo fue asesinado a balazos en la plaza principal de Uruapan, Michoacán. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

El Gobierno Municipal de Uruapan inició la recolecta de llaves para realizar una estatua en honor al exalcalde Carlos Manzo, asesinado en un ataque armado ocurrido el pasado 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.

A través de sus redes sociales, el municipio invitó a los ciudadanos a donar llaves para la realización del monumento del exalcalde como parte de la campaña “Ni un paso atrás”.

“Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapanenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano”, escribieron en redes sociales.

Las llaves serán recibidas en la Casa de la Cultura, ubicada en la calle García Ortiz número 1, colonia Centro del municipio de Uruapan, Michoacán, con código postal 60000.

Foto: Gobierno Municipal Uruapan
Foto: Gobierno Municipal Uruapan

“Forjemos juntos su legado. Lleva tus llaves a la Casa de la Cultura y sé parte de esta historia que seguirá brillando con el nombre de Carlos Manzo”, escribió el municipio.

Cabe recordar que el anuncio de la creación de una estatua en honor a Carlos Manzo fue realizado por el diputado local Carlos Bautista Tafolla previo a la toma de protesta de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, como alcaldesa del municipio, quien refirió que desde el Movimiento del Sombrero se buscará inmortalizar su imagen.

Ante medios, el diputado declaró que tienen previsto colocar su estatua cerca del Paseo de los Mártires, un sitio que se realizó en honor a militares que apoyaban al gobierno de republicano y que fueron fusilados en ese municipio el 21 de octubre de 1865, durante la intervención francesa.

“Es un mártir mexicano, vamos a trabajar para que se haga una estatua, esperemos cerca de los Mártires de Uruapan, porque para nosotros fue eso”, afirmó Bautista Tafolla.

El alcalde de Uruapan, Carlos
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, encabeza junto al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el aniversario luctuoso 159 de los Mártires de Uruapan en octubre de 2024. Foto: Gobierno de Michoacán

Durante su toma de protesta en el Congreso del Estado de Michoacán, Grecia Quiroz aseguró que continuará con el legado y lucha de Manzo, así como con los principios del Movimiento del Sombrero.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz (…) Esto seguirá, esto continuará, y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes van a ser testigos de ello. Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron a un héroe, se llevaron a un gran líder, un líder que jamás quedará en el olvido“, afirmó.

Ante el asesinato de Carlos Manzo, cientos de habitantes de Uruapan salieron a manifestarse este viernes 7 de noviembre para exigir justicia y paz en el estado de Michoacán. Con pancartas y velas también acudieron a la plaza principal del municipio para colocarlas en el sitio en el que se ejecutó el ataque en contra del exalcalde el pasado 1 de noviembre.

Foto: Captura de pantalla.
Foto: Captura de pantalla.

La Fiscalía del Estado informó que el autor material del asesinato fue identificado como un joven de 17 años de edad, cuya arma de fuego estuvo involucrada en dos hechos violentos previos relacionados con el crimen organizado. Además, el fiscal Carlos Torres Piña, detalló que el adolescente estaría vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

