Tras asesinato de Carlos Manzo, Harfuch y el secretario de la Defensa visitarán Morelia y Uruapan, Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que la próxima semana Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, y el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, realizarán una visita oficial a Morelia y Uruapan. Esta acción forma parte de los esfuerzos para reforzar la estrategia nacional de seguridad en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras el asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo, según informó Ramírez Bedolla en su publicación de la red social X.

El mandatario estatal explicó que el objetivo central de estas visitas es consolidar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y fortalecer la atención a los desafíos de seguridad que enfrenta la entidad. En este contexto, el gabinete federal ha mantenido durante la semana diversas reuniones con autoridades estatales y municipales, así como con representantes de los sectores social, político y económico, con el fin de identificar las principales necesidades y avanzar en la construcción de una propuesta conjunta.

Cabe recalcar que la estrategia integral impulsada por el Gobierno federal busca articular los esfuerzos de los diferentes actores involucrados en la seguridad de Michoacán, promoviendo el diálogo y la colaboración para alcanzar resultados efectivos. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado recientemente por la presidenta Sheinbaum Pardo, constituye el eje rector de estas acciones, orientadas a restablecer la tranquilidad y el orden en la región.

La presencia de García Harfuch y del General Trevilla Trejo en Morelia en Uruapan representa un paso relevante en la implementación de este plan, al tiempo que refuerza el compromiso de las autoridades federales y estatales con la seguridad de la población.

“Estas visitas tienen el propósito de fortalecer la estrategia nacional en el eje de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó Ramírez Bedolla.

Durante los encuentros sostenidos esta semana, el gabinete federal ha escuchado las inquietudes de los distintos sectores y ha trabajado en la elaboración de propuestas que respondan a las demandas específicas de la entidad. La coordinación entre los niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil se perfilan como elementos clave para el éxito de la estrategia, según han informado las autoridades.

La agenda de la próxima semana contempla la visita de los altos funcionarios federales a las ciudades de Morelia y Uruapan, donde se prevé la realización de reuniones de trabajo y la supervisión de las acciones implementadas en materia de seguridad.

Con estas actividades, el Gobierno federal y el estatal buscan consolidar una respuesta integral y coordinada frente a los retos que enfrenta Michoacán en este ámbito.