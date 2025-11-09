Armando “Hormiga” González se corona capeón de goleo de la Apertura 2025

Armando González, Paulinho y Joao Pedro cierran el torneo con doce goles cada uno. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con apenas 22 años, Armando “La Hormiga” González ya comenzó a escribir su propia historia en el futbol mexicano. El delantero tapatío alcanzó los 12 goles en el torneo de Apertura 2025, cifra que no solo lo consagra como campeón de goleo, sino que también lo coloca entre los máximos anotadores en torneos cortos dentro de la Liga MX.

El joven atacante del Guadalajara cerró su participación con una anotación en la victoria ante Monterrey en la Jornada 17, disputada en el Estadio Akron. González marcó con un certero cabezazo tras un centro de Richard Ledezma al minuto 22, alcanzando así la docena de tantos y superando la mejor marca de Javier “Chicharito” Hernández, quien registró 11 goles con Chivas en el Apertura 2009.

El joven delantero de Guadalajara alcanza doce goles en el torneo Apertura 2025. Imagen cuenta de X @Chivas.

Con esta cifra, “La Hormiga” iguala los 12 goles conseguidos por Omar Bravo y Alan Pulido, los máximos anotadores rojiblancos en torneos cortos, y se coloca en el Top 5 de los mejores delanteros mexicanos en una sola campaña. En esta lista figuran Jared Borgetti (17 goles en el Invierno 2000), Henry Martín (14 en el Clausura 2023), Ángel Reyna (13 en el Clausura 2011) y Borgetti nuevamente con 13 en el Verano 2001.

Además, el título de goleo del Apertura 2025 fue compartido con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis), ambos con 12 tantos. Se trata apenas de la cuarta ocasión en la historia de los torneos cortos que tres o más jugadores comparten la corona de goleo. Las anteriores ocurrieron en el Invierno 1997, Clausura 2005 y Clausura 2006.

La temporada de Armando González fue de menos a más. Abrió su cuenta con un doblete frente al Atlético de San Luis en la jornada 3, y continuó marcando ante Xolos (J6), América (J8) y Necaxa (J10). Posteriormente, perforó las redes de Pumas (J12) y Mazatlán (J13). Su actuación más destacada llegó en el Clásico Tapatío, cuando firmó un hat-trick ante Atlas en la jornada 15, antes de cerrar con goles frente a Pachuca (J16) y Monterrey (J17).

Con un cabezazo decisivo ante Monterrey, Armando González suma doce tantos, supera la marca de Javier Hernández y se coloca entre los máximos goleadores mexicanos en torneos cortos. Imagen cuenta de X @Chivas.

Su promedio goleador fue de un tanto cada 86.4 minutos, convirtiéndose en una de las principales revelaciones ofensivas del torneo. Su desempeño le valió el primer llamado a la Selección Mexicana por parte del técnico Javier Aguirre, con quien ya ha comenzado a trabajar de cara a los próximos compromisos internacionales.

Con esta consagración, Armando González se une a la lista de delanteros mexicanos campeones de goleo en torneos cortos, donde figuran nombres como Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Omar Bravo, Javier Hernández, Ángel Reyna, Alan Pulido, Henry Martín y Uriel Antuna.

El atacante rojiblanco no solo rompió una marca interna del club, sino que también devolvió a Chivas al protagonismo ofensivo que caracterizó a sus grandes épocas. Con humildad, juventud y efectividad frente al arco, “La Hormiga” González se perfila como la nueva figura del Rebaño Sagrado y una promesa firme del futbol mexicano.