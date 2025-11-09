México

Armando “Hormiga” González se corona capeón de goleo de la Apertura 2025

La joven promesa de Las Chivas rompió el récord de goles alcanzado por Javier “Chicharito” Hernández

Guardar
Armando González, Paulinho y Joao
Armando González, Paulinho y Joao Pedro cierran el torneo con doce goles cada uno. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con apenas 22 años, Armando “La Hormiga” González ya comenzó a escribir su propia historia en el futbol mexicano. El delantero tapatío alcanzó los 12 goles en el torneo de Apertura 2025, cifra que no solo lo consagra como campeón de goleo, sino que también lo coloca entre los máximos anotadores en torneos cortos dentro de la Liga MX.

El joven atacante del Guadalajara cerró su participación con una anotación en la victoria ante Monterrey en la Jornada 17, disputada en el Estadio Akron. González marcó con un certero cabezazo tras un centro de Richard Ledezma al minuto 22, alcanzando así la docena de tantos y superando la mejor marca de Javier “Chicharito” Hernández, quien registró 11 goles con Chivas en el Apertura 2009.

El joven delantero de Guadalajara
El joven delantero de Guadalajara alcanza doce goles en el torneo Apertura 2025. Imagen cuenta de X @Chivas.

Con esta cifra, “La Hormiga” iguala los 12 goles conseguidos por Omar Bravo y Alan Pulido, los máximos anotadores rojiblancos en torneos cortos, y se coloca en el Top 5 de los mejores delanteros mexicanos en una sola campaña. En esta lista figuran Jared Borgetti (17 goles en el Invierno 2000), Henry Martín (14 en el Clausura 2023), Ángel Reyna (13 en el Clausura 2011) y Borgetti nuevamente con 13 en el Verano 2001.

Además, el título de goleo del Apertura 2025 fue compartido con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis), ambos con 12 tantos. Se trata apenas de la cuarta ocasión en la historia de los torneos cortos que tres o más jugadores comparten la corona de goleo. Las anteriores ocurrieron en el Invierno 1997, Clausura 2005 y Clausura 2006.

La temporada de Armando González fue de menos a más. Abrió su cuenta con un doblete frente al Atlético de San Luis en la jornada 3, y continuó marcando ante Xolos (J6), América (J8) y Necaxa (J10). Posteriormente, perforó las redes de Pumas (J12) y Mazatlán (J13). Su actuación más destacada llegó en el Clásico Tapatío, cuando firmó un hat-trick ante Atlas en la jornada 15, antes de cerrar con goles frente a Pachuca (J16) y Monterrey (J17).

Con un cabezazo decisivo ante
Con un cabezazo decisivo ante Monterrey, Armando González suma doce tantos, supera la marca de Javier Hernández y se coloca entre los máximos goleadores mexicanos en torneos cortos. Imagen cuenta de X @Chivas.

Su promedio goleador fue de un tanto cada 86.4 minutos, convirtiéndose en una de las principales revelaciones ofensivas del torneo. Su desempeño le valió el primer llamado a la Selección Mexicana por parte del técnico Javier Aguirre, con quien ya ha comenzado a trabajar de cara a los próximos compromisos internacionales.

Con esta consagración, Armando González se une a la lista de delanteros mexicanos campeones de goleo en torneos cortos, donde figuran nombres como Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Omar Bravo, Javier Hernández, Ángel Reyna, Alan Pulido, Henry Martín y Uriel Antuna.

El atacante rojiblanco no solo rompió una marca interna del club, sino que también devolvió a Chivas al protagonismo ofensivo que caracterizó a sus grandes épocas. Con humildad, juventud y efectividad frente al arco, “La Hormiga” González se perfila como la nueva figura del Rebaño Sagrado y una promesa firme del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Hormiga GonzálezChivasApertura 2025Liga MXCampeón de Goleomexico-deportes

Más Noticias

Homenaje a Juan Gabriel reúne a más de 150 mil personas en el Zócalo Capitalino

La Plaza de la Constitución fue el escenario en donde se proyectó el emblemático concierto del Divo de Juárez en Bellas Artes para conmemorar su legado

Homenaje a Juan Gabriel reúne

Oaxaca registra sismo de 4.9 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.9

¿Quién es Jorge Antonio “N”, exagente del Cisen detenido por el caso Colosio?

El exfuncionario de la extinta organización ha sido señalado por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio

¿Quién es Jorge Antonio “N”,

Temblor en México: Oaxaca registra sismo de 4.9 de magnitud

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidos por el SSN

Temblor en México: Oaxaca registra

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 9 de noviembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

El joven que mató a

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: participantes viven

La Granja VIP: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

DEPORTES

JJ Macías enciende las alarmas

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17