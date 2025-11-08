Gobierno de Sheinbaum reafirma su compromiso por la salud en México ante Cámara de Diputados

El sector salud compareció ante la Cámara de Diputados sobre los avances alcanzados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el compromiso de consolidar una República Sana, el secretario de Salud, David Kershenobich, compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su intervención, el funcionario destacó que el fortalecimiento del sistema nacional de salud avanza con base en los principios de unidad, equidad, prevención y dignidad humana.

“El fortalecimiento del sistema de salud requiere unidad, visión y un compromiso compartido con la prevención y la justicia social”, señaló Kershenobich, al subrayar que el reto del actual gobierno no es menor, pues busca garantizar atención médica gratuita, abasto oportuno de medicamentos y servicios de calidad en todo el país.

El titular de Salud explicó que la política sanitaria impulsada por la presidenta Sheinbaum se centra en las personas, con un enfoque preventivo y de equidad, sustentado en evidencia científica.

“Un sistema de salud verdaderamente moderno es aquel que acompaña a las personas antes de que enfermen, que promueve hábitos saludables, detecta a tiempo enfermedades crónicas, vacuna y ofrece atención digna y cercana. Esa es nuestra principal tarea”, afirmó.

Entre los logros más relevantes, destacó la creación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), los cuales —dijo— marcan un hito en la historia del sistema sanitario mexicano. Estos protocolos buscan homologar la atención médica, mejorar los diagnósticos y garantizar la calidad del tratamiento de los padecimientos más frecuentes.

El titular de Salud, David Kershenobich, destacó avances en la atención a la salud de los mexicanos. (Gobierno de México)

Hasta el momento se han elaborado 10 protocolos enfocados en enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, vacunación, cáncer infantil y cuidados durante los primeros mil días de vida.

Kershenobich también anunció el restablecimiento de la Semana Nacional de Vacunación, con el propósito de alcanzar una cobertura de 95 por ciento en todo el país.

Resaltó los avances en vacunación, control de enfermedades transmisibles, salud mental, prevención de adicciones y atención del cáncer en la mujer. En este sentido, enfatizó la consolidación del IMSS-Bienestar como modelo de cobertura universal que garantiza atención médica gratuita y de calidad a la población sin seguridad social.

En materia epidemiológica, el secretario informó que la estrategia nacional contra el dengue ha logrado una reducción del 85 por ciento en los casos y del 87 por ciento en hospitalizaciones por formas graves, gracias al fortalecimiento del sistema de vigilancia, la capacitación del personal médico y la coordinación con los gobiernos estatales.

“Hoy México cuenta con un sistema de monitoreo integral del mosquito, con ovitrampas y alertamiento temprano, reconocido a nivel internacional”, añadió.

Kershenobich destacó que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla más de 2 billones 450 mil millones de pesos para el sector salud, lo que representa un incremento del 6.4 por ciento respecto a 2025 y un crecimiento real del 2.5 por ciento.

Zoé Robledo habló sobre la construcción de nuevos hospitales en el IMSS. | Presidencia

Este aumento, dijo, refleja la prioridad del gobierno federal en fortalecer la atención médica directa, especializada y de alta complejidad. Tan solo los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad recibirán 34 mil 514 millones de pesos, un 12.9 por ciento más que el año anterior.

Durante la comparecencia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la institución vive “el mejor momento de su historia”. Señaló que entre 2018 y 2024 se construyeron 13 hospitales nuevos, y bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum se han inaugurado unidades en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Ensenada, Baja California, con nueve hospitales adicionales en proceso en estados como Puebla, Chiapas, Campeche, Sonora, Hidalgo, Yucatán y Guanajuato.

Robledo informó que la estrategia 2-30-100 permitió realizar 86 millones de consultas de medicina familiar, 24 millones de especialidad y 1.4 millones de cirugías en 2025. Además, se dotó a los hospitales de 32 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos, se ampliaron las salas de Hemodinamia de 54 a 82, y se renovaron 12 aceleradores lineales, lo que ha elevado la tasa de sobrevida infantil por cáncer de 38 a 82 por ciento entre 2018 y 2025.

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó una inversión histórica superior a 21 mil millones de pesos para la construcción de 23 hospitales nuevos y la ampliación de otros 10 nosocomios.

El sector salud concluyó que la atención a los pacientes es prioritaria en el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Anunció además que Yucatán se integrará como el estado número 24 del sistema, con la próxima inauguración del Hospital O’Horán, el más grande para población sin seguridad social.

Svarch subrayó que el programa Rutas de la Salud ha distribuido más de 70 millones de piezas de medicamentos en los 23 estados del sistema, alcanzando un abasto oncológico del 92 por ciento, el triple del promedio histórico. Además, el Programa Nacional de Telemedicina prevé realizar 25 mil teleconsultas de especialidad en 2026, priorizando a niñas, niños y adultos mayores en zonas rurales.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que la institución atraviesa una etapa de reconstrucción después del desmantelamiento sufrido en años anteriores.

“Cada obra, cada acción y cada decisión tienen un mismo propósito: fortalecer la salud y el bienestar de las y los derechohabientes, y dignificar al personal que los atiende”, afirmó.

Al cierre de la comparecencia, Kershenobich reafirmó el compromiso del Gobierno de México con el derecho a la salud como pilar del desarrollo nacional. “Con visión, compromiso y unidad construiremos un sistema más justo, eficiente y humano, que coloque a las personas en el centro y haga de la prevención y el bienestar pilares de nuestra República Sana”, concluyó.