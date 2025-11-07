México

Receta fácil y rápida de enjambre de chocolate, el antojo ideal para los amantes del cacao

Este postre casero combina un sabor intenso con textura crujiente además de aportar beneficios digestivos, cardiovasculares y cerebrales gracias a las nueces

El enjambre de chocolate
El enjambre de chocolate es una forma diferente y original de cocinar un postre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si te encanta lo dulce esta receta es ideal para ti, ya que es el postre perfecto para disfrutar después de la comida. El enjambre de chocolate combina lo mejor del cacao: textura, sabor intenso y un toque crujiente que lo vuelve irresistible. Con pocos ingredientes y pasos sencillos podrás preparar este antojo casero que le encantará a toda la familia.

Al elaborarlo no solo deleitarás el paladar, sino que también tendrás la oportunidad de experimentar con tu chocolate favorito creando presentaciones originales y creativas. Con un poco de paciencia, en pocos minutos obtendrás una delicia que equilibra perfectamente lo intenso con lo dulce.

De acuerdo con The National Institutes of Health (NIH) la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos, “el cacao, un ingrediente del chocolate, puede ser beneficioso para la salud. Es posible que ciertos nutrientes del cacao puedan mejorar la salud del corazón y estimular la función cerebral, especialmente en los adultos mayores.Los investigadores creen que esto puede deberse a compuestos llamados flavonoides”.

Agregando que “se cree que los flavonoides del cacao mejoran la función cardíaca y el flujo sanguíneo, por lo que los científicos creen que también pueden beneficiar a los diminutos vasos sanguíneos del cerebro.” Por lo que integrarlo por parte del chocolate es una opción que aporta cierto valor nutritivo.

Receta de enjambre de chocolate

Este postre combina pocos ingredientes
Este postre combina pocos ingredientes y pasos muy sencillos para su elaboración.

Para que no falte en tu recetario, aquí está el proceso a seguir para hacer enjambre de chocolate. Esta elaboración la puedes encontrar dentro del portal web de Larousse Cocina.

Se trata de un postre fácil y el tiempo que tardarás en hacerlo es de aproximadamente seis horas con 15 minutos tomando en cuenta la preparación, cocción y reposo. Al finalizar tendrás un rendimiento total de 12 porciones.

Ingredientes

  • 600 g de chocolate de leche
  • 250 g de cereal de maíz
  • 50 g de nuez troceada
  • 50 g de chocolate blanco

Preparación

  • Derrite el chocolate en baño María o, en el microondas en lapsos de 30 segundos, moviendo ocasionalmente
  • Vierte el cereal de maíz y la nuez troceada sobre el chocolate fundido y mezcla suavemente con una espátula y movimiento envolventes para evitar que las hojuelas de maíz se quiebren
  • Forma pequeñas esferas de 45 gramos aproximadamente o del tamaño de tu preferencia, con la mezcla de chocolate y hojuelas sobre una charola previamente forrada con papel siliconado
  • Derrite, en otro tazón, el chocolate blanco en baño María o en el microondas en lapsos de 30 segundos. Decora los enjambres tomado chocolate blanco con una cuchara y dejándolo caer sobre los enjambres en forma de hilo
  • Deja enfriar los enjambres a temperatura ambiente y almacénalos en un recipiente hermético o bolsas de celofán una vez que el chocolate se haya solidificado

¿Qué beneficios tiene la nuez?

La nuez mejora la salud
La nuez mejora la salud digestiva y cardiovascular además de ayudar a la concentración.

Uno de los ingredientes que caracteriza esta preparación es la nuez. Este fruto seco proviene del árbol nogal, posee una cáscara dura y en su interior contiene una semilla comestible. Su sabor y textura la hacen perfecta para postres, platillos, bebidas y snacks saludables.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “las nueces son una fuente destacada de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del corazón y el cerebro. También proporcionan proteínas, fibra y antioxidantes”.

Consumir nueces regularmente aporta múltiples beneficios: mejora la salud ósea, digestiva y cardiovascular, además de contribuir a la concentración y al descanso, esto lo convierte en un snack práctico y nutritivo para cualquier momento del día.

