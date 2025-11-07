Gen Z responde a dudas de Sheinbaum sobre su movimiento con videos que “exhiben la triste realidad de México”

La presidenta indicó que grupos de derecha estaban detrás de la marcha del 15 de septiembre. (Claudia Sheinbaum, Facebook / TikTok)

La generación Z lanzó un nuevo reto a la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a la narrativa oficialista que pone en duda la autenticidad de sus reclamos.

El miércoles, la mandataria afirmó que grupos de derecha estabas detrás de la convocatoria a la marcha del 15 de noviembre para exigir su revocación de mandato. “Llama la atención que está lleno de inteligencia artificial. Hay algunas personas visibles, pero quienes se están haciendo visibles ahora son el PRI, algunos del PAN u otras cuentas muy identificadas con la derecha mexicana”, indicó.

En respuesta, usuarios de TikTok le pusieron rostro al movimiento. Mientras la presidenta recurrió a su conferencia matutina en Palacio Nacional para fijar una postura, jóvenes recurrieron al humor con crítica social y a TikTok para hacer resonar su mensaje.

En TikTok han surgido videos críticos contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum |Crédito: @amigomandy

Autoritarismo y falta de resultados, los reclamos de la Gen Z

Amigo Mandy, un creador digital con más de 230 mil seguidores en TikTok, reaccionó a las expresiones de Sheinbaum con un video crítico, pero cargado de humor negro.

En el clip, tres jóvenes hablan del asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo. Cuando uno de ellos relaciona el crimen con la colusión de grupos criminales con gobiernos locales, cae al suelo de un disparo.

Uno a uno va cayendo dejando una pregunta en el aire: “¿Son lo mismo?" De fondo se escuchan las estrofas del Himno Nacional mientras la imagen se va a negros.

En otro clip viral, difundido por la cuenta Reginax, Claudia Sheinbaum es la protagonista del comercial de una muñeca con claras referencias a ella.

De la misma manera en la que juguetes de líneas parecidas incluyen frases pregrabadas, la Muñeca incluye declaraciones de la presidenta han derivado en duras críticas contra su administración: “levanten su denuncia”, “tengo otros datos” y “vamos a revisar el caso”.

Los videos generaron una conversación que se trasladó a X —antes Twitter—, donde figuras públicas como Chumel Torres celebraron la respuesta de una generación cuya vocación política ha sido minimizada.

En TikTok, videos críticos contra la administración d ela presidenta Sheinbaum dominan la conversación |Crédito: @helloregibax

Marcha del 15 de noviembre

Torres no es la primera celebridad que se pronuncia sobre el movimiento. Joaquín Cosío, actor reconocidos por sus papeles en películas como El Infierno y series como Narcos: México, avivó la conversación en torno a la marcha de la Gen Z a pronunciarse por salir a las acalles en demanda de resultados. “Hay que marchar el 15 de noviembre. Atentos para asistir en memoria y en protesta por el crimen de Carlos Manzo y en repudio a la cuestionable política contra la violencia del gobierno federal”, escribió el actor.

La marcha del 15 de noviembre ha utilizado como símbolo la bandera del anime One Piece. El estandarte de la tripulación de Monkey D. Luffy se ha adoptado como emblema de resistencia, rebeldía y lucha contra la corrupción y el abuso de poder, valores que los jóvenes encuentran reflejados en la trama del manga/anime.

Joaquín Cosío promueve la marcha del 15 de noviembre. (Captura de pantalla, X)