Así son las nuevas unidades que se incorporarán a la Línea 1 del Mexibús

Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, dio a conocer la incorporación de las nuevos camiones del transporte público

Así se ven las nuevas
Así se ven las nuevas unidades de la Línea 1 del Mexibús. (X/@FerjuacorCDMX)

La Línea 1 del Mexibús en el Estado de México estará de estreno con las nuevas unidades de este transporte público mexiquense.

A través de sus redes sociales oficiales, Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, informó y compartió algunas fotografías de lo que serán las próximas unidades de este transporte público.

La Línea 1 del Mexibús corre de Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec hasta Ojo de agua en Ecatepec.

Asimismo, el funcionario capitalino dio a conocer el nombre de la empresa y marcas de los autobuses que estarán en la Línea 1 del Mexibús.

Línea 1 Mexibús: estas son
Línea 1 Mexibús: estas son las nuevas unidades que circularán. Foto: X/@FerjuacorCDMX.

Sibaja detalló que habrá 15 nuevas unidades en esta ruta del transporte público en el Estado de México.

En las redes sociales oficiales del funcionario mexiquense, se dieron a conocer fotografías de estas nuevas unidades de transporte público.

Daniel destacó la puesta en marcha de estas nuevas unidades que circularán por la Línea 1 del Mexibús en el Estado de México.

“Acciones que transforman” fueron las palabras que colocó Sibaja en sus redes sociales oficiales al compartir las fotografías de las unidades de transporte público de la Línea 1 del Mexibús.

Graban el momento en que un sujeto invade el carril del Mexibús L4 y ante el llamado del claxon para que se quite, saca un arma y amenaza al chofer de la unidad Crédito: (@FernandoCruzFr/X)

Línea 1 del Mexibús en el Estado de México

La Línea 1 del Mexibús es un sistema de transporte público que opera en el Estado de México. Inaugurada en 2010, conecta los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, cubriendo un trayecto aproximado de 20 kilómetros, desde Ciudad Azteca hasta Ojo de Agua.

Cuenta con estaciones intermedias que facilitan la conexión a zonas residenciales, áreas industriales y puntos comerciales, así como con enlaces al sistema Metro de la Ciudad de México.

Esta línea ha resultado útil para miles de personas que diariamente requieren un medio eficiente para desplazarse.

Antes de su implementación, los habitantes de la región dependían de microbuses y combis que, debido a la saturación y la falta de regulación, generaban demoras y problemas de seguridad.

La Línea 1 del Mexibús
La Línea 1 del Mexibús es un sistema de transporte público que opera en el Estado de México. Foto: X @drugvin.

El Mexibús ha permitido mejorar la movilidad urbana debido a sus carriles exclusivos, lo que agiliza los recorridos y proporciona horarios predecibles, además de una mayor capacidad de traslado de usuarios.

En cuanto a los beneficios, la Línea 1 ha reducido los tiempos de traslado y el congestionamiento vehicular en arterias principales de la región.

También ha promovido una mayor integración del transporte metropolitano, facilitando la llegada al Metro y al Mexicable.

Adicionalmente, ha contribuido a disminuir la emisión de contaminantes, pues reemplaza parte del transporte colectivo tradicional por autobuses más modernos y eficientes.

Su adopción ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los usuarios, aportando una opción más segura, rápida y accesible.

