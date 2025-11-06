JNS anuncia concierto en Veracruz para inicios de 2026: esta es la fecha oficial

JNS prepara concierto para inicios de 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

El trío musical JNS anunció que prepara un concierto para inicios del 2026 en el estado de Veracruz.

La noticia fue informada por la agrupación de pop a través de sus redes sociales oficiales.

El concierto de JNS será el sábado 7 de marzo en el municipio de Xalapa, en Veracruz.

El evento tendrá lugar a las 21:00 horas en el Gimnasio Nido del Halcón UV, según lo mencionado por JNS en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un póster oficial del evento musical que se llevará a cabo.

La agrupación se presentará en la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz. Foto: Instagram/@grupojns.

“JNS. Bajo tu propio riesgo”, fue el lema y manera en que titularon al concierto de la agrupación de pop, quienes hicieron una invitación a sus fans a través de sus redes sociales oficiales.

“¡XALAPA, VERACRUZ, prepárate! Este 07 de marzo nos vemos en el Gimnasio Nido del Halcón UV para una noche que promete estar ¡de locura!“, informó JNS en sus redes sociales oficiales.

Las cantantes cantaron sus mejores éxitos por alrededor de dos horas como: 'Yo no te pido la luna' 'Entre azul y buenas noches' 'Enferma de amor', entre otros más. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Las interpretes de Entre azul y buenas noches, Pepe, Corazón confidente, Dime que me amas, por mencionar algunos de sus éxitos ya tienen preparadas estas y demás fechas por diferentes sitios de la República Mexicana.

Así se fue conformando JNS

El grupo JNS, antes conocido como Jeans, surgió en la Ciudad de México en 1994, cuando Patricia Sirvent y cinco amigas formaron una agrupación enfocada en el pop dirigido al público juvenil.

Tras varios cambios en la alineación, el cuarteto logró consolidarse con Paty Sirvent, Karla Díaz-Leal, Melissa López y Angie Taddei, quienes se convirtieron en las integrantes más representativas.

En 1996, lanzaron su álbum debut “Jeans”, que incluyó éxitos como “Pepe” y “Me pongo mis jeans”, posicionándose rápidamente en la industria musical mexicana y latinoamericana.

El grupo experimentó un ascenso notorio durante la década de 1990 y principios de 2000, impulsado por temas pop y coreografías dirigidas a adolescentes.

La agrupación de JNS inició en el año 1994, antes conocida como 'Jeans'. Foto: Instagram/@grupojns.

Canciones como “Enferma de amor” y “Dime que me amas” fortalecieron su presencia en la radio y televisión.

A lo largo de su historia, JNS enfrentó salidas y regresos de integrantes: Karla Díaz, Melissa López, Angie Taddei y Regina Murgia, pero mantuvo su popularidad con giras y lanzamientos constantes.

En 2015, el grupo adoptó el nombre JNS y se reincorporó a los escenarios como parte de la gira “90’s Pop Tour”, reuniendo a miles de seguidores.

Con el tiempo, el grupo ha experimentado diversos cambios en su alineación. Foto Instagram/@grupojns.

Su legado en la música pop mexicana permanece vigente, influenciando nuevas generaciones y consolidando su trayectoria con presentaciones en distintas regiones del país.

El año pasado, una de sus principales integrantes Karla Díaz dejó el grupo por motivos de agendas, lo que asombró a los fans, ya que era una de las que se habían mantenido en el conjunto desde sus inicios.