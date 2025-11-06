México

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

El cantante de trova compartió fotografías y videos en sus redes sociales oficiales de su presentación musical

Fernando Delgadillo ofreció una presentación
Fernando Delgadillo ofreció una presentación musical por el Día de Muertos.

El cantante de trova, Fernando Delgadillo, ofreció un concierto en Mixquic por el Día de Muertos este 2025.

Este evento musical tuvo lugar el pasado domingo 2 de noviembre en este sitio de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, el cual reunió a miles de personas.

En sus redes sociales oficiales, el cantante mexicano compartió fotografías de esta presentación musical que dio por la celebración de este mes de noviembre.

De igual manera, compartió un video, donde destacó las celebraciones que se realizan por el Día de Muertos.

El evento musical se llevó a cabo por el Día de Muertos en la Ciudad de México.

En sus redes sociales oficiales, el intérprete de Julieta y Entre pairos y derivas escribió:

“Ayer en Mixquic, entre velas, flores y canciones, me encontré con la vida celebrando a la muerte. Cantamos bajo el cielo lleno de almas y recuerdos, y por un momento, todo fue música, coros y risa”, destacó Fernando Delgadillo en su cuenta oficial de Instagram.

Así fue el concierto de
Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic.

De igual manera, agradeció a quienes asistieron para estar presentes en el evento musical por las celebraciones del Día de Muertos.

“Gracias a quienes compartieron conmigo esta noche tan viva, tan nuestra. Nos seguimos encontrando en el camino”, destacó el artista de trova.

Así fue el concierto de
Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic.

Mixquic, ubicado en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, es uno de los lugares más emblemáticos para la celebración del Día de Muertos en el país.

Cada año, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, miles de personas visitan este pueblo originario para participar en rituales, ofrendas y actividades culturales que honran la memoria de los difuntos.

El Día de Muertos en Mixquic se distingue por el encendido masivo de velas en el panteón local, una tradición conocida como “La Alumbrada”.

Familias enteras acuden a limpiar las tumbas, decorarlas con flores de cempasúchil, papel picado, alimentos, bebidas y objetos que fueron significativos para sus seres queridos. Durante las noches, el cementerio se convierte en un espacio vibrante y luminoso, donde prevalece el respeto y la convivencia comunitaria.

Así fue el concierto de
Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno
Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

Temas Relacionados

Fernando DelgadilloMixquicDía de MuertosTrovaConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos MéxicoConciertos en Méxicomexico-entretenimiento

