¿Quién es el agresor de Claudia Sheinbaum? Esto es lo que se sabe de Uriel Rivera

Rivera, de 33 años, mostró un patrón de conductas similares con al menos otra mujer en la misma zona. Foto: SSC / (Gobierno de México)

Uriel Rivera, identificado como el hombre señalado por agresiones recientes en el Centro Histórico sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, fue detenido el martes 4 de noviembre luego de que una joven de veinticinco años de edad pidió ayuda a la policía por un incidente de tocamientos indebidos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

El personal policial desplegó un dispositivo de búsqueda y localizó a Uriel Rivera en Paseo de la Condesa, logrando así su captura ese mismo día, aunque ya se había hecho famoso su rostro debido a que se registró en video la agresión a Claudia Sheinbaum.

La investigación detalló que Rivera, de treinta y tres años, tuvo conductas similares con al menos otra mujer en la misma área durante la jornada, lo que muestra un patrón de actos contra personas del sexo femenino en el entorno del Centro Histórico. Claudia Sheinbaum indicó que el individuo presentaba signos de embriaguez cuando fue ubicado y que no se detuvo tras los primeros incidentes, sino que continuó deambulando y repitiendo el acoso.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de PalacioNacional Credito: redes sociales

El nombre de Rivera trascendió horas más tarde, cuando se conoció públicamente su vinculación con el episodio de acoso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ocurrido ese mismo día. Diversos sectores sociales y políticos externaron entonces su indignación al confirmar la secuencia de sus acciones y que su conducta no había sido un evento aislado, sino parte de una serie de agresiones en espacio público.

La agresión a Sheinbaum fue grabada en video y se viralizó en redes sociales, mostrando el momento en que Rivera se acercó a la presidenta mientras ella caminaba rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública desde Palacio Nacional, escoltada por su equipo y en interacción con ciudadanos. Se observa que en medio del trayecto el individuo se aproxima, la abraza, realiza un intento de besarla en el cuello y la toca sin su consentimiento.

El personal de seguridad no respondió, quien separó al hombre de la presidenta Sheinbaum fue un ayudante suyo. El episodio, si bien no fue advertido de inmediato por la víctima, fue captado en tiempo real y reforzó la preocupación nacional respecto a la seguridad de mujeres en general.

La agresión hacia Sheinbaum ocurrió mientras la presidenta caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública desde Palacio Nacional. (Redes sociales)

No se realizaron detenciones en el instante del evento, pues Rivera consiguió evadir los primeros filtros de seguridad antes de que las autoridades lo ubicaran y la víctima presentara cargos en las horas siguientes, como confirmaron reportes de la SSC.

El suceso detonó mensajes de solidaridad hacia Sheinbaum desde colectivos feministas y legisladores, enfatizando que el acoso sexual es un delito y recalcando la importancia de realizar castigos a quienes lo cometan.