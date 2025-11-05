México

Ricardo Anaya alza la voz contra del acoso hacia Claudia Sheinbaum: “El Estado no es capaz de proteger a la presidenta”

Uriel “N”, el acosador de la mandataria, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales

Guardar
Ricardo Anaya manifestó una postura
Ricardo Anaya manifestó una postura firme contra el acoso y cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Foto: CEN PAN

El excandidato presidencial Ricardo Anaya manifestó una postura firme contra el acoso y cualquier forma de violencia hacia las mujeres, luego del incidente ocurrido esta semana contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Anaya calificó lo sucedido como “absolutamente inaceptable” y expresó su total solidaridad con la mandataria y con cualquier mujer que sea víctima de agresiones de este tipo.

El panista subrayó que no se debe minimizar ni justificar un acto de acoso, y destacó que, históricamente, cuando una mujer denuncia violencia, suelen surgir voces que intentan desacreditarla o señalarla como responsable.

FOTO ARCHIVO: La presidenta de
FOTO ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum levantó una denuncia en contra de su acosador. REUTERS/Henry Romero/File Photo

En ese sentido, afirmó que nunca se sumará a discursos que culpen a las víctimas y reiteró que respaldará a cualquier mujer que enfrente situaciones de violencia física, verbal o sexual.

Además de su mensaje de respaldo, Anaya lanzó una crítica directa a las autoridades encargadas de la seguridad federal. Señaló que, si el Estado no es capaz de garantizar la protección de la propia presidenta, difícilmente podrá brindar seguridad al resto de la población.

“Si no pueden cuidar a la presidenta, ¿Cómo podríamos esperar que cuiden a millones de ciudadanas y ciudadanos?”, cuestionó, advirtiendo que este hecho refleja el estado actual de la seguridad pública en el país.

Acoso hacia Claudia Sheinbaum

El incidente que detonó estas declaraciones ocurrió el martes, cuando Sheinbaum caminaba rumbo a la Secretaría de Educación Pública para participar en una reunión nacional de universidades.

Claudia Sheinbaum acoso. (Redes sociales)
Claudia Sheinbaum acoso. (Redes sociales)

Durante su trayecto, un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se acercó por detrás e intentó abrazarla y besarla en el cuello. El sujeto fue detenido de inmediato por el equipo de seguridad.

Un día después, la presidenta informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Subrayó que no solicitará ningún trato especial por su investidura y que seguirá el proceso como cualquier ciudadana.

“Ya veré con la fiscal, sin privilegios, para firmar ante el Ministerio Público”, aseguró.

Aunque algunos sectores han sugerido que el hecho pudo haberse tratado de un montaje, Anaya evitó sumarse a esas teorías y consideró que lo prioritario es condenar el acoso y acompañar a la víctima.

Claudia Sheinbaum indica que no
Claudia Sheinbaum indica que no habrá privilegios con su acosador. REUTERS/Henry Romero

Reiteró que su postura es de solidaridad, más allá de diferencias políticas.

El caso reaviva el debate sobre la violencia de género y la capacidad del Estado para garantizar seguridad, incluso en los niveles más altos del poder.

Anaya insistió en que lo ocurrido debe provocar una seria reflexión dentro del gobierno federal y exigir una respuesta contundente de las áreas responsables de la seguridad presidencial y ciudadana.

Temas Relacionados

Ricardo AnayaClaudia SheinbaumAcosoMorenaPANmexico-noticias

Más Noticias

Sergio Sendel se inyecta ‘la sustancia’ para verse más joven: esto cuesta cada dosis que se aplica el villano

El actor mexicano compartió su experiencia con una inyección antiedad que busca frenar el paso del tiempo, generando curiosidad por sus beneficios y el elevado costo del procedimiento

Sergio Sendel se inyecta ‘la

“Baile Surreal”: Así celebró el Franz Mayer el Día de Muertos

La experiencia también fungió como inauguración de la nueva exposición del museo, “Surreal”, de Rodney Smith

“Baile Surreal”: Así celebró el

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

Agentes de la Guardia Nacional revisaron el interior de un tractocamión

Cae conductor de camión en

Detienen a Director de Turismo municipal de Chiautzingo, Puebla, por presunta violación a sus sobrinas

Tras los hechos el ayuntamiento de Chiautzingo los destituyó de su cargo y quedó a disposición de las autoridades de San Martín Texmelucan

Detienen a Director de Turismo

“La muerte de Carlos Manzo fue una ejecución anunciada”, acusa Carlos Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero

El funcionario asegura que Claudia Sheinbaum había negado audiencia al alcalde pese a sus reiteradas solicitudes de apoyo

“La muerte de Carlos Manzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae conductor de camión en

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

SSC de la CDMX detiene a Juan “N”, alias “El Gordo”, presunto integrante de los “Malportados”

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

Adela Navarro denuncia nueva intimidación y presencia de hombres armados en Zeta Tijuana; FGE ya fue informada

Fiscalía de Puebla revela que los tres policías asesinados en Huixcolotla recibieron 154 disparos en su emboscada

ENTRETENIMIENTO

Sergio Sendel se inyecta ‘la

Sergio Sendel se inyecta ‘la sustancia’ para verse más joven: esto cuesta cada dosis que se aplica el villano

Aldo de Nigris revela la verdad sobre el video viral junto a Elaine Haro que desató especulaciones

La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

Adrián Marcelo reacciona episodio de acoso contra la presidenta Sheinbaum con polémico tuit: “No es la noticia”

DEPORTES

¿Quién sí y quién no?

¿Quién sí y quién no? Las novedades que perfilan la próxima lista de la Selección Mexicana

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

Claudia Sheinbaum reconoce a atletas mexicanos por su destacada actuación en los Parapanamericanos Juveniles