Ricardo Anaya alza la voz contra del acoso hacia Claudia Sheinbaum: “El Estado no es capaz de proteger a la presidenta”

Ricardo Anaya manifestó una postura firme contra el acoso y cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Foto: CEN PAN

El excandidato presidencial Ricardo Anaya manifestó una postura firme contra el acoso y cualquier forma de violencia hacia las mujeres, luego del incidente ocurrido esta semana contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Anaya calificó lo sucedido como “absolutamente inaceptable” y expresó su total solidaridad con la mandataria y con cualquier mujer que sea víctima de agresiones de este tipo.

El panista subrayó que no se debe minimizar ni justificar un acto de acoso, y destacó que, históricamente, cuando una mujer denuncia violencia, suelen surgir voces que intentan desacreditarla o señalarla como responsable.

FOTO ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum levantó una denuncia en contra de su acosador. REUTERS/Henry Romero/File Photo

En ese sentido, afirmó que nunca se sumará a discursos que culpen a las víctimas y reiteró que respaldará a cualquier mujer que enfrente situaciones de violencia física, verbal o sexual.

Además de su mensaje de respaldo, Anaya lanzó una crítica directa a las autoridades encargadas de la seguridad federal. Señaló que, si el Estado no es capaz de garantizar la protección de la propia presidenta, difícilmente podrá brindar seguridad al resto de la población.

“Si no pueden cuidar a la presidenta, ¿Cómo podríamos esperar que cuiden a millones de ciudadanas y ciudadanos?”, cuestionó, advirtiendo que este hecho refleja el estado actual de la seguridad pública en el país.

Acoso hacia Claudia Sheinbaum

El incidente que detonó estas declaraciones ocurrió el martes, cuando Sheinbaum caminaba rumbo a la Secretaría de Educación Pública para participar en una reunión nacional de universidades.

Claudia Sheinbaum acoso. (Redes sociales)

Durante su trayecto, un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se acercó por detrás e intentó abrazarla y besarla en el cuello. El sujeto fue detenido de inmediato por el equipo de seguridad.

Un día después, la presidenta informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Subrayó que no solicitará ningún trato especial por su investidura y que seguirá el proceso como cualquier ciudadana.

“Ya veré con la fiscal, sin privilegios, para firmar ante el Ministerio Público”, aseguró.

Aunque algunos sectores han sugerido que el hecho pudo haberse tratado de un montaje, Anaya evitó sumarse a esas teorías y consideró que lo prioritario es condenar el acoso y acompañar a la víctima.

Claudia Sheinbaum indica que no habrá privilegios con su acosador. REUTERS/Henry Romero

Reiteró que su postura es de solidaridad, más allá de diferencias políticas.

El caso reaviva el debate sobre la violencia de género y la capacidad del Estado para garantizar seguridad, incluso en los niveles más altos del poder.

Anaya insistió en que lo ocurrido debe provocar una seria reflexión dentro del gobierno federal y exigir una respuesta contundente de las áreas responsables de la seguridad presidencial y ciudadana.