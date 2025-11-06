México

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora del PVEM en Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca informó que se inició una investigación por los hechos, siguiendo el protocolo de feminicidio

Guadalupe Urbe Ceballos, regidora del
Guadalupe Urbe Ceballos, regidora del PVEM, fue encontrada sin vida Crédito: Redes sociales

Este jueves 6 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lanzó un comunicado donde se reporta que iniciaron una investigación derivado de una agresión donde perdió la vida una persona identificada como G.U.C, quien se desempeñaba como funcionaria municipal.

La víctima de estos hechos fue Guadalupe Uribe Ceballos, regidora municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca.

Según información oficial, la Vicefiscalía Regional de la Costa fue notificada durante la mañana del 6 de noviembre sobre un cuerpo sin vida localizado en el camino hacia San Antonio Ocotlán, en la región de Cacahuatepec.

Derivado de ese reporte, personal especializado se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso, según la FGEO.

Además, la Fiscalía del estado afirmó ya se está trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en la región.

Asimismo, señalaron que se dará seguimiento puntual a todas las líneas de investigación para lograr tener una teoría solida y encontrar a los responsables.

Foto de las redes sociales
Foto de las redes sociales de Guadalupe Urban. Crédito: Redes Sociales

Guadalupe Uribe fue regidora de Parques y Jardines en el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, además, era integrante del Partido Verde Ecologista de México.

En redes sociales surgieron diferentes versiones de los hechos, donde se presume que la regidora pudo fallecer derivado de una ataque a balazos.

Además, medios refieren que ella se dirigía a un evento relacionado con sus labores cuando sucedió el asesinato.

Según medios locales, su cargo fue designado mediante la vía de representación proporcional en la administración del municipio de San Juan Cacahuatepec.

Condolencias sobre el fallecimiento de Guadalupe Uribe Ceballos

Pronunciamiento del ayuntamiento de San
Pronunciamiento del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec sobre el asesinato de la regidora. Crédito: Redes Sociales

Respecto a los hechos, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, condenó el acto, afirmando que la fiscalía ya se encuentra realizando las labores periciales y las investigaciones correspondientes.

“Confiamos en que este crimen no quedará impune y reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra todos los tipos de violencias que afectan a las mujeres”, señaló el gobernador.

Además, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca condenó el violento acto donde falleció la regidora, exhortando a las autoridades encargadas del caso a que se realicen los protocolos y el análisis del caso con perspectiva de genero.

También el Partido Verde Ecologista se pronunció en redes sobre la muerte de la servidora y confirmó que formaba parte de ese movimiento político.

Por último, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, administración donde laboraba Guadalupe Urban, señaló que este cobarde ataque es una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad; “No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común”.

