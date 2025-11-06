México

A partir de este mes podría entrar en vigor la jornada laboral de 40 horas en México que sería aprovada en noviembre

De aprovarse este sería un gran paso en materia de derechos laborales para los trabajadores mexicanos

Guardar
Esta reforma ayudaría a mejorar
Esta reforma ayudaría a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en México ha entrado en una fase decisiva, con la expectativa de que la reforma que limita la semana laboral a cuarenta horas sea aprobada antes de finalizar 2025.

Y es que más de treinta millones de trabajadores en el país laboran actualmente más de cuarenta horas semanales, según datos oficiales, lo que subraya la magnitud del cambio que se avecina.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado como meta que México adopte la jornada de 40 horas semanales de forma progresiva hasta 2030, en un proceso que, a diferencia de reformas anteriores, se ha distinguido por el diálogo técnico entre sindicatos, empresarios y autoridades laborales.

Durante octubre, Sheinbaum anunció que la propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) sería discutida en noviembre, abriendo la puerta a una transformación significativa en las condiciones laborales del país.

La presidenta se encuentra en
La presidenta se encuentra en dialógo para aprovar la reforma que reduciría la jornada laboral en el país. (Jesús Avilés)

Cuándo comenzaría a aplicar la jornada laboral de 40 ahoras si se aprueba este mes de noviembre

De llevarse a cabo la histórica reforma que plantea una reducción de la jornada laboral a 40 horas durante las sesiones de este mes de noviembre, se estima que la medida podría comenzar a implementarse de manera gradual a partir de enero de 2026.

Sin embargo, es importante mencionar que su implementación se llevaría a cabo de manera escalonada, por lo que la medida podría tardar en llegar a algunos sectores y empresas.

Las mesas de trabajo sostenidas en los últimos meses han permitido dejar atrás el debate teórico y avanzar hacia la fase operativa, donde se definen los detalles de la implementación.

El gobierno federal prevé presentar en noviembre una propuesta formal de reforma a la LFT, en la que se detallará el esquema de aplicación y el calendario de transición.

En este sentido, la diputada Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ha anticipado que la reforma podría quedar aprobada antes de que termine 2025, aunque su entrada en vigor será paulatina.

Diversos colectivos también han ejercido
Diversos colectivos también han ejercido presión para que aprueben estas iniciativas en beneficio de los trabajadores. (Facebook Frente Nacional Yoporlas40horas)

Además, ha señalado que si bien la reducción de la jornada sería una de las prioridades del Congreso en 2025 también se encuentran sobre la mesa discusiones sobre otros temas laborales derivados de esta transformación tales como el aguinaldo exento de ISR y el aumento del salario mínimo, que buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos a partir de 2026.

Temas Relacionados

Derecho LaboralJornada Laboralmexico-noticias

Más Noticias

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

El cantante de trova compartió fotografías y videos en sus redes sociales oficiales de su presentación musical

Así fue el concierto de

Estos son los estados dónde se castiga el acoso; así lo argumenta la ley

En el ámbito local, la Ciudad de México contempla en su Código Penal penas de uno a tres años de prisión por acoso sexual, acrecentadas en caso de agravantes como relaciones jerárquicas

Estos son los estados dónde

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 5 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Rosa Icela Rodríguez reúne a alcaldes y al gobernador de Michoacán para definir la ruta del Plan por la Paz

Tras el asesinato de Carlos Manzo, la secretaria de gobierno busca restablecer las estrategias de seguridad en todo el estado

Rosa Icela Rodríguez reúne a

FBI entrega a México documento del siglo XVIII: queda bajo custodia del Archivo General de la Nación

La Secretaría de Relaciones Exteriores fue la intermediaria entre la dependencia de Estados Unidos y la institución nacional

FBI entrega a México documento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son Los Malportados, presunta

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

Desaparición de 4 duranguenses revela presencia de al menos 10 cuerpos en mina de Aquiles Serdán de Chihuahua

Grecia Quiroz llega rodeada de elementos de seguridad a Uruapan tras su toma de protesta como alcaldesa sustituta

ENTRETENIMIENTO

Así fue el concierto de

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

Hermana de Lola Cortés se lanza contra Omahi y asegura que en La Granja VIP tratan mal a la cantante: “Da coraje”

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

¿Quién es el cuarto nominado de La Granja VIP?

Conoce las 10 películas más exitosas en Prime Video México de esta semana

DEPORTES

Noche de gala de la

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?