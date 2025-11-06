90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

Esta es la siguiente fecha del concierto del 90's Pop Tour 'Antro' en México: Instagram/@90spoptour.

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ ya tiene varias fechas para lo que resta del 2025 y algunas para inicios del siguiente año.

Varias ciudades del país ya están confirmadas para esta nueva versión renovada de ‘la máquina del tiempo’, entre las que se encuentran: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Los dos primeros conciertos del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se llevaron a cabo el pasado viernes 24 y sábado 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El próximo concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ ya tiene nueva fecha y será en este mes de noviembre, de acuerdo a lo comunicado por el proyecto musical en sus redes sociales oficiales.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

Guadalajara será la siguiente ciudad de México donde se lleve a cabo el próximo concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’.

La fecha será el viernes 21 de noviembre en la Arena Guadalajara, por lo que el evento musical está a solo unas semanas de que se realice.

De igual manera, los artistas ya están confirmados para esta nueva versión del ya conocido 90’s Pop Tour, pero ahora en ‘Antro’.

JNS, Kabah, Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló son los artistas que ya están confirmados para el concierto del viernes 21 de noviembre en la Arena Guadalajara.

El concierto será el viernes 21 de noviembre. Foto: Instagram/@90spoptour.

La nueva versión del 90’s Pop Tour ‘Antro’ trata de las mejores canciones de la década de los noventa con los grupos ya mencionados, pero ahora en la versión simulando una discoteca o este centro de diversiones, por lo que hay una pista de baile.

Próximas fechas del 90’s Pop Tour ‘Antro’

De acuerdo con lo anunciado por los artistas y demás, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ llegará con varias fechas para inicios del siguiente año.

Entre las fechas está:

Sábado 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey en el estado de Nuevo León.

La nueva fecha del 90's Pop Tour Antro será el viernes 14 de marzo. Foto: Instagram/@90spoptour.

Las dos primeras fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México registraron lleno total, por lo que los organizadores decidieron hacer una nueva fecha para el año 2026 en el mes de marzo.

Cabe destacar que una de las fechas en el Auditorio Nacional fue cancelada debido a problemas ajenos a los organizadores del 90’s Pop Tour ‘Antro’ y los organizadores.

La fecha estaba programada para el domingo 26 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, por lo que sería la tercera fecha de manera consecutiva en este recinto de la capital del país.