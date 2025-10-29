Tras su participación en el 90’s Pop Tour ‘Antro’, JNS prepara concierto fuera de México

JNS prepara concierto en España tras su participación en el 90's Pop Tour 'Antro. Foto: Instagram/@grupojns.

Luego de su presentación en la doble fecha del 90’s Pop Tour ‘Antro’, las integrantes de JNS ya preparan su siguiente concierto, pero será fuera de México.

Las intérpretes de ‘Pepe’ y ‘Entre azul y buenas noches’ anunciaron que tendrán un concierto en España para inicios del 2026.

Esto fue anunciado a través de las redes sociales oficiales del conjunto musical. Meses antes ya habían anunciado que se presentarían en el país europeo.

A través de sus historias y de diferentes publicaciones en sus redes sociales oficiales, las JNS indicaron que ya empezó su tour de medios por España.

JNS ya se encuentra en Madrid, España para promocionar el concierto de inicios del siguiente año. Foto: Instagram/@grupojns.

Mencionaron que ya se encuentran en Madrid y próximamente en Sevilla para comenzar la promoción del concierto en España.

De acuerdo con lo declarado por la agrupación de pop, el concierto de las JNS será el miércoles 4 de febrero de 2026 en la Sala Movistar Arena, ubicada en Madrid, España.

“¡España, allá vamos! Vamos a vivir una noche inolvidable en La Sala Movistar Arena este 04 de febrero", mencionó la agrupación a través de sus redes sociales oficiales.

La Sala Movistar Arena, España será el lugar donde lleven a cabo el concierto las JNS. Foto: X//@grupojns.

Historia de las JNS

JNS, antes conocidas como Jeans, es un grupo femenino mexicano de pop que surgió en 1994 en Ciudad de México.

u creación se atribuye al productor Alejandro Sirvent, quien reunió a Patricia Sirvent, Angie Taddei, Litzy Vannya y Tabatha Vizzuet, integrantes originales de la agrupación.

El debut musical de Jeans se produjo en 1996 con su álbum homónimo, que incluyó éxitos como “Pepe” y “Me pongo mis jeans”, canciones orientadas al público adolescente y rápidamente posicionadas en las listas de música pop en español.

Durante sus primeros años, el grupo atravesó cambios frecuentes en su alineación, situación que marcó buena parte de su historia.

Litzy dejó la agrupación tras el éxito inicial, al igual que Tabatha, y nuevas integrantes entraron y salieron en diferentes etapas, incluyendo Karla Díaz, Melissa López y Regina Murguía.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

JNS logró consolidarse gracias a su estilo fresco y letras enfocadas en temas de amor juvenil, amistad y experiencias escolares.

Entre sus discos destacados se encuentran “¿Por qué disimular?” (1997), “Tr3s.Jeans” (1999) y “Cuatro para las Cuatro” (2001). Tras más de una década en la industria, la agrupación se separó en 2008.

En 2015, las integrantes más reconocidas anunciaron su regreso bajo el nombre JNS, siglas que hacen referencia al nombre original y a las iniciales de las integrantes (JeaNS).

Participaron en la gira ’90’s Pop Tour’ y grabaron nuevos materiales, consolidando su vigencia y popularidad en la escena del pop latino.