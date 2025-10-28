México

Alfonso ‘Poncho’ Barbosa, ex Mercurio, asiste a doble concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para apoyar a su novia Melissa de JNS

El artista dejó la agrupación de pop noventera en el año 2021 debido a que tenía varios proyectos de trabajo

El exintegrante de Mercurio no estuvo en el escenario con sus compañeros, pero sí con el público para apoyar a Melissa de JNS. (Instagram/@ponchobaca)

Alfonso ‘Poncho’ Barbosa, exintegrante del grupo Mercurio, asistió a la doble fecha en el Auditorio Nacional del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para apoyar a su novia Melissa de JNS.

Los dos eventos musicales se llevaron a cabo el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre en este recinto de la capital del país.

En redes sociales, internautas mostraron asombro, ya que Poncho no subió al escenario con sus excompañeros de la agrupación de pop. El artista, a través de sus historias de Instagram, indicó que acudió a los dos conciertos para apoyar a su novia Melissa.

Ambos mantienen un noviazgo desde el 2020, el cual fue confirmado por la integrante de JNS en dicho año.

Ambos cantantes mantenían un noviazgo desde el año 2020. Foto: Instagram@ponchobaca/@melissalz83.

Por su parte, Poncho dejó de pertenecer a la agrupación Mercurio desde el 2021, tras el recuentro del conjunto musical en 2011, por lo que estuvo diez años en el grupo.

Durante una entrevista en un programa de televisión en el 2021, la chica JNS declaró que la salida de Poncho de Mercurio se debió a cuestiones de agenda.

Indicó que tenía varios proyectos de trabajo, lo que le impedía continuar junto con sus demás compañeros. De igual manera, en dicho año como ahora, el grupo se integró al proyecto del 90’s Pop Tour en la Arena Ciudad de México, lo que implicaba estar en los ensayos.

Poncho Barbosa apoya desde el público a su novia Melissa de JNS. Foto: Instagram/@ponchobarbosa.

En sus redes sociales, Poncho mostró historias donde se le ve con sus amigos y apoyando a su novia Melissa, quien participó en el escenario del Auditorio Nacional con las JNS, quienes formaron parte de los artistas del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en esta doble fecha.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, donde los internautas mencionaron que Poncho también hubiera formado parte del 90’s Pop Tour al lado de sus compañeros actuales.

También aplaudieron la relación que tiene Poncho con Melissa al asistir a los conciertos para apoyar a su pareja.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

Breve historia de Mercurio

Mercurio es un grupo musical mexicano de pop formado en 1995. Surgió como una respuesta a la popularidad de agrupaciones juveniles en México, bajo la dirección de Toño Berumen.

La banda alcanzó notoriedad en los años 90 con éxitos como Enamoradísimo, Explota corazón y Chicas chic. Sus integrantes originales incluían a Alfonso Barbosa, Héctor Ugarte, Rodrigo Sieres, Miguel Alonso y Andrés González.

El grupo Mercurio surgió en el año 1995. (Facebook/Mercurio)

A lo largo de su carrera, varios miembros dejaron el grupo, provocando cambios en la alineación.

Mercurio logró gran popularidad en Latinoamérica, especialmente entre el público adolescente, y ha realizado reencuentros años después de su separación.

