90’s Pop Tour Antro: arranca venta de boletos para el primer concierto de 2026

90's Pop Tour confirma nueva fecha en el Auditorio Nacional de la CDMX. Foto: Instagram/@90spoptour.

Luego de haberse realizado los dos primeros conciertos del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ya hay tercera fecha para este evento musical.

De acuerdo a las redes sociales oficiales del proyecto musical, la tercera fecha será en el mismo recinto de la capital del país y el concierto está programado para realizar el sábado 14 de marzo de 2026, es decir, será el siguiente año.

El 90’s Pop Tour se renovó y en julio de este año se informó que llegaría la versión ‘Antro’. Este nuevo concepto pretende que el lugar se vea como un centro de diversión con las mejores canciones de los años noventas.

Ari Boroboy, exintegrante de OV7 y quien fuera el organizador del 90’s Pop Tour ‘Antro’ confirmó la nueva fecha para el primer trimestre de 2026. Esto al finalizar el segundo concierto del Auditorio Nacional de este proyecto.

Kabah y JNS fueron algunos de los artistas que se presentaron en el 90's Pop Tour 'Antro. (Instagram/@grupojns)

Las dos fechas del Auditorio Nacional de la Ciudad de México fueron el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde en ambas fechas se registró un ‘lleno total’.

Cabe destacar que el elenco que estuvo presente en las dos fechas del Auditorio Nacional fue: JNS, Kabah, Ari Boroboy, quien es el principal organizador del evento, así como sus compañeros de OV7, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia.

También estuvieron presentes en el doble evento musical: Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

Ante esto, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ ya ha anunciado su próxima fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el sábado 14 de marzo.

Por ello, algunas personas ya han comenzado a adquirir sus boletos para esta fecha en el mes de marzo de 2026.

Arranca venta de boletos del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para su tercera fecha en el Auditorio Nacional de la CDMX

La venta de boletos para la tercera fecha del 90’s Pop Tour ‘Antro’ ya arrancó y las entradas ya están a la venta para todos los fans.

De igual manera, algunos de los artistas y agrupaciones ya fueron confirmados para esta fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el próximo sábado 14 de marzo del 2026.

Serán los mismos que estuvieron presentes en el concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ de las primeras dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

JNS, Kabah, Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló son parte de la agrupación del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para el sábado 14 de marzo.

La nueva fecha del 90's Pop Tour Antro será el sábado 14 de marzo. Foto: Instagram/@90spoptour.