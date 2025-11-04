México

Manifestantes incendian Palacio Municipal de Apatzingán, mientras viuda de Carlos Manzo llama a protestas pacíficas

También se han presentado movilizaciones en Uruapan y Morelia tras el asesinato del alcalde

Un grupo de manifestantes incendió
Un grupo de manifestantes incendió el Palacio Municipal de Apatzingán durante una protesta por el asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo. (Redes sociales)

El Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, fue incendiado por manifestantes la noche de este lunes durante una protesta que exigía justicia por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo.

El episodio, que refleja la intensidad social y el enojo acumulado por la violencia en la región, provocó que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, realizara un llamado público a la ciudadanía para mantener las movilizaciones dentro de la vía pacífica.

La jornada de protestas arrancó como una marcha convocada por colectivos ciudadanos y habitantes de Apatzingán. Vestidos de blanco y portando carteles que exigían esclarecimiento de los crímenes, los manifestantes recorrieron el centro del municipio hasta concentrarse en la plaza principal, donde comenzó el episodio de mayor tensión: una fracción del contingente lanzó piedras contra las ventanas del Palacio, forzó la entrada y prendió fuego a mobiliario y decoración del Día de Muertos, destruyendo también ofrendas y áreas administrativas.

La ausencia de cuerpos policiacos permitió que los inconformes extendieran el daño durante varios minutos, hasta que finalmente arribaron unidades de bomberos y elementos de seguridad para contener el incendio y recuperar el control del recinto gubernamental.

Manifestantes protestan por el asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo en el Palacio Municipal de Apatzingán en Michoacán. (Redes sociales)

Las imágenes y videos de los hechos circularon rápidamente en redes sociales, mostrando la molestia social y el vacío de autoridad en pleno centro de Apatzingán.

Entre las acciones destacadas de la noche, los manifestantes realizaron pintas y destruyeron puertas, ventanas y muebles, colocando una manta sobre la fachada que leía: “Fuera Fanny”, en referencia a la alcaldesa morenista Fanny Arreola Pichardo.

La protesta, que comenzó a las 19:00 horas y la mayoría de los asistentes también llevaba pancartas con mensajes de paz y exigencia de justicia para Manzo y Bravo como “Nos debes un sombrero, Claudia”, “Callaron su cuerpo, no su causa”, y la frase “Que el miedo no nos calle”.

Manifestantes incendian el Palacio Municipal de Apatzingán en Michoacán. (Redes sociales)

El incendio en Apatzingán se produjo como eco de otras manifestaciones que, desde el asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre, se han extendido por municipios de Michoacán como Uruapan, Morelia y Pátzcuaro.

En Morelia, la protesta derivó en enfrentamientos con la policía y destrozos en el Palacio de Gobierno y el Congreso local, con reportes de uso de gas lacrimógeno y al menos 8 detenidos; en Uruapan también hubo disturbios.

Viuda de Carlos Manzo llama a protestas pacíficas

Ante la creciente crispación social, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, emitió un mensaje urgente desde la cuenta oficial de Facebook del edil asesinado:

“Están sucediendo cosas que a él no le hubiese gustado, su lucha no iba encaminada hacia hechos violentos...”

Reforzó su postura por la protesta civil y la continuidad del movimiento del sombrero, planteado por su esposo, afirmando:

“Ha habido muchas manifestaciones pacíficas, estoy a favor de que tenemos que seguir alzando la voz, de que esta lucha va a continuar… sólo pediría que me ayuden, que me apoyen a que esto continúe, pero que lo hagamos de manera civilizada… no caigamos en el vandalismo, no caigamos en afectar a terceras personas…”

Viuda de Carlos Manzo llama a manifestarse de forma pacífica. (Facebook: Carlos Manzo)

Agradecida por las muestras de apoyo, Grecia enfatizó la importancia de mantener la lucha y las movilizaciones “pero de forma pacífica, sin afectar a los ciudadanos que trabajan y transitan por la ciudad.”

“Su lucha siempre fue pacífica, civilizada y en contra de la violencia, vamos a honrar su memoria”, reiteró.

Enfatizó que habrá decisiones sobre los próximos pasos del movimiento y pidió estar atentos a nuevos llamados “para mejorar la vida de los ciudadanos de Uruapan”, subrayando la convicción de que la causa de Carlos Manzo no puede ser usada para justificar actos de vandalismo, saqueo o violencia.

