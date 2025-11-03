México

P!NK anuncia segundo show en el Estadio GNP: fecha y preventa para ‘Carnival Tour’

La emoción por el regreso de la estadounidense a la capital mexicana fue tan grande que sumó una nueva presentación en CDMX

P!NK anuncia segunda fecha de su Carnival Tour en la Ciudad de México tras agotar entradas para el 26 de abril de 2026 (Ocesa)

El entusiasmo generado por la llegada de P!NK a la Ciudad de México ha superado todas las expectativas, lo que ha llevado a la artista a anunciar una segunda fecha de su Carnival Tour en el Estadio GNP Seguros. Tras agotar las entradas para el concierto del 26 de abril de 2026, la intérprete estadounidense ofrecerá una nueva presentación el 27 de abril de 2026 en el mismo recinto.

La preventa de boletos para esta segunda función estará disponible exclusivamente para clientes Banamex el 7 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el sábado 8 de noviembre a través de Ticketmaster. La alta demanda refleja el impacto sostenido de P!NK en el público mexicano y su capacidad para llenar estadios en todo el mundo.

La venta general de entradas para la segunda función de P!NK en CDMX comenzará el 8 de noviembre a través de Ticketmaster (REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde su debut en el año 2000, P!NK ha consolidado una trayectoria que abarca ocho álbumes de estudio y un disco de grandes éxitos, con más de 60 millones de discos equivalentes vendidos a nivel global. Su presencia en las listas de popularidad es notable: ha colocado quince sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100, de los cuales cuatro alcanzaron el primer puesto. Además, ha agotado localidades en los principales recintos internacionales.

El reconocimiento a su carrera incluye tres premios Grammy de veintiuna nominaciones, un Daytime Emmy Award, siete MTV Video Music Awards—entre ellos el Vanguard Award en 2017—, dos MTV Europe Music Awards y dos People’s Choice Awards. En 2013, la revista Billboard la distinguió como Mujer del Año.

En 2019, fue la primera artista internacional en recibir el Outstanding Contribution to Music Award en los Brit Awards y ese mismo año obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2021, fue reconocida como Icon en los Billboard Music Awards.

P!NK ha vendido más de 60 millones de discos equivalentes a nivel global y mantiene una fuerte presencia en las listas de popularidad (Photo by Joey Foley/Getty Images)

Su álbum más reciente, Trustfall (2023), cuenta con una Edición Deluxe del Tour que incluye canciones adicionales y grabaciones en vivo. La edición estándar debutó en el primer lugar en Reino Unido y Australia, y en el segundo puesto del Billboard 200 de Estados Unidos.

Este trabajo fue el eje de la gira Summer Carnival / Trustfall Tour, que se desarrolló entre 2023 y finales de 2024, con presentaciones a sala llena en diversos países.

La preventa de boletos para el nuevo concierto de P!NK en el Estadio GNP Seguros será exclusiva para clientes Banamex el 7 de noviembre (Ocesa)

El disco anterior, Hurts 2B Human (2019), marcó su tercer debut consecutivo en el número uno del Billboard 200 y también lideró las listas en otros ocho países. El sencillo “Walk Me Home” se convirtió en su décimo número uno en el Billboard Adult Pop Airplay, ampliando su récord como la artista solista con más éxitos en esa categoría.

En 2021, P!NK lanzó el tema “Cover Me In Sunshine” junto a su hija Willow Sage Hart y estrenó el documental P!NK: All I Know So Far en Amazon Prime Video, acompañado del álbum en vivo All I Know So Far: Setlist.

Además de su carrera musical, P!NK mantiene un compromiso activo con diversas organizaciones benéficas, entre ellas No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks y Human Rights Campaign, y ejerce como embajadora de UNICEF USA.

