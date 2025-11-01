Pensiones para el Bienestar 2025: ¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios en noviembre?

Las Pensiones para el Bienestar tienen como objetivo principal reducir la desigualdad social entre los adultos mayores (Foto: Gobierno de México)

En el marco de políticas sociales impulsadas por el gobierno de México, tres programas federales concentran sus esfuerzos en proporcionar un soporte económico regular a quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, enfocándose especialmente en la etapa de la adultez.

Estas iniciativas, compuestas por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión de las Personas con Discapacidad y el más reciente proyecto denominado Pensión Mujeres Bienestar, tienen como objetivo principal reducir la desigualdad social que afecta a estos grupos.

El primero de los programas, dirigido a personas adultas mayores, busca asegurar el acceso a recursos que les permitan vivir con dignidad durante la vejez. De igual manera, la pensión destinada a personas con discapacidad procura compensar la desventaja económica estructural que enfrentan muchos ciudadanos con algún tipo de limitación física o mental. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, implementada desde este año, la atención se dirige a las mujeres que requieren de respaldo adicional para afrontar situaciones de vulnerabilidad.

Las Pensiones para el Bienestar son iniciativas impulsadas por el Gobierno de México (X@bienestarmx)

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar en noviembre?

Hasta el momento, las autoridades del programa no han dado a conocer modificaciones en el siguiente depósito de las Pensiones para el Bienestar por lo que se espera que el pago a los beneficiarios sea de la misma cantidad de dinero, es decir, 6,200 pesos, 3 mil pesos y 3,200 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 6,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar | 3,000 pesos.

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad | 3,200 pesos.

Y es que cabe indicar que de acuerdo en como se ha manejado el calendario, se espera que los beneficiarios reciban su próximo pago en el mes de noviembre.

Mientras tanto recomienda informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar a la Línea de Bienestar al 800-639-42-64 o la Línea del Banco del Bienestar al 800-900-99-99.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las Pensiones para el Bienestar?

Para saber la fecha precisa en que se realizará el depósito correspondiente, existe un calendario oficial destinado a tal fin. Además del uso de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en dispositivos Android e iOS a través de Google Play Store y App Store, donde pueden consultar el saldo y movimientos.

Asimismo, las beneficiarias también tienen la opción de acudir a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del Banco del Bienestar e introducir su tarjeta para verificar el saldo de su cuenta de forma segura.