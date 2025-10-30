Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo recibirán su primer pago las beneficiarias que se registraron en agosto?

La dispersión de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar para las personas que se registraron en agosto se comenzó a realizar desde el pasado 7 de octubre terminará hasta el próximo 10 de noviembre

La dispersión de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar para las personas que se registraron en agosto se comenzó a realizar desde el pasado 7 de octubre terminará hasta el próximo 10 de noviembre, así lo dio a conocer hace unos días en conferencia de prensa matutina, Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

La iniciativa que puso en marcha el gobierno de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cabe indicar que cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, mismo que pueden cobrar de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

El objetivo de la pensión es reconocer el trabajo no remunerado en el hogar y fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas. Se trata de un apoyo que busca brindar seguridad financiera y mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, facilitando que puedan cubrir gastos básicos y necesidades personales sin depender exclusivamente de terceros.

¿Cuándo recibirán su primer pago las personas que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar?

Montiel Reyes informó que las beneficiarias que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar en las inscripciones de agosto recibirán el primer pago del programa entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025.

“Recibirán un mensaje de texto cuando les haya caído por primera vez. Después de esa distribución, los siguientes depósitos se harán conforme los calendarios de pagos que la Secretaría de Bienestar, indicó Reyes.

Mientras tanto, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre la pensión, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

Últimos días para recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Por otra parte, cabe señalar que hay dos maneras de saber cuándo y dónde recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar. La primera es recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar de la cita, mientras que la segunda es consultar el portal oficial gob.mx/bienestar.

Recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar Consultar el portal gob.mx/bienestar.

Además, la entrega de tarjetas es de forma presencial en los distintos módulos del Bienestar y se debe tener en cuenta que para poder recoger el plástico, será indispensable acudir con una identificación oficial en original y copia, así como presentar el talón morado entregado durante el registro de solicitud.

Documentos para recibir la Tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Identificación oficial vigente (original y copia).

Talón morado del registro de solicitud.