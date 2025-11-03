México

La Granja VIP: quiénes son los peones de la cuarta semana

Los participantes eligieron a cuatro de las celebridades que deberán instalarse en el granero

Los participantes eligieron a cuatro
Los participantes eligieron a cuatro de las celebridades que deberán instalarse en el granero. (Foto: TV Azteca)

La gala de eliminación de La Granja VIP, transmitida este domingo 2 de noviembre, dejó definida la lista de quienes asumirán las labores más demandantes durante la cuarta semana del reality. En esta ocasión, fueron seleccionados como peones Lola Cortés, Lis Vega y Alberto del Río “El Patrón”, al concentrar la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros. La designación se completó con La Bea, quien en el rol de capataz ejerció su derecho de autoelección luego de un empate en las votaciones con Eleazar Gómez y Kim Shantal.

“Me rifo, yo”, expresó la comediante al tomar la decisión para convertirse en la cuarta peón para la nueva semana de actividades en la granja. “Esas son mujeres”, gritó Adal Ramones.

La dinámica estuvo marcada por exposiciones públicas de motivos. Varios concursantes argumentaron que la principal causa de sus votos recaía en dar oportunidad a quienes aún no habían experimentado la condición de peón.

Lis Vega expresó públicamente su disposición para regresar al Granero. Alfredo Adame impulsó la candidatura de “El Patrón” y de Kim Shantal, quien se mostró reticente a ocupar un lugar en el Granero y orientó su preferencia en señalar a quienes atribuye la descompostura de la bicicleta que provee de agua caliente.

Esta semana algunos de los
Esta semana algunos de los granjeros regresaron al granero. (SSN)

La función de peón implica exigencias físicas elevadas y la incomodidad de dormir sobre paja en un espacio sujeto a temperaturas bajas. En las conversaciones que antecedieron al nombramiento, algunos participantes hicieron notar su inconformidad con el desempeño de los peones salientes, entre ellos Kike, Omahi, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. Según se expresó, su gestión se caracterizó por incumplimientos y por no activar a tiempo la bicicleta fundamental para el acceso al agua caliente.

En este punto de la competencia, el ambiente interno de La Granja VIP refleja tensiones y alianzas cambiantes. Las decisiones tomadas durante esta gala inauguran un nuevo periodo para los competidores, quienes enfrentan ahora el reto físico y social de la convivencia bajo las estrictas reglas del formato.

Lola Cortes una vez más
Lola Cortes una vez más se unió al grupo de los peones esta semana. (SSN)

Para cerrar la elección de los peones, Adal Ramones les dio instrucciones claras para esta nueva semana: “Todo mundo va a tener los ojos clavados en las actividades de los peones, en su desempeño, puntualidad y entrega”, declaró.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Eleazar Gómez
  10. La Bea
  11. Sergio Mayer Mori
  12. Fabiola Campomanes
  13. Lola Cortés

