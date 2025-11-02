Receta de tacos al vapor, un rico antojito mexicano fácil y rápido

Un antojito típico de las calles mexicanas - (Wikimedia Ccommons - Rafael M.Del Campo)

Los tacos al vapor son un antojito que se encuentra en cualquier calle de México, por lo que se considera parte esencial de la cultura y gastronomía local. Destacan por su sabor y esto hace que tengan un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como una joya de la comida callejera.

Su preparación es sencilla y rápida, así que se pueden combinar con una amplia variedad de acompañamientos. Más allá de las tradicionales salsas y chiles en vinagre, se les puede agregar arroz, frijoles, ensalada u otros ingredientes, enriqueciendo la experiencia de cada bocado.

La comida de barrio representa la identidad de México y de su gente. Según Larousse Cocina, “es el conjunto de alimentos y/o bebidas que son preparados o se obtienen a través de un vendedor ambulante. Una cocina callejera puede inspirarse en la cocina nacional o de otros países. Las preparaciones pueden obtenerse en el ambulantaje, es decir en puestos temporales, triciclos, bicicletas o incluso en locales pequeños”. Esta versión de tacos forma parte de una experiencia que todo mexicano o visitante debería probar.

Receta de tacos al vapor

La preparación de esta receta es fácil, rápida, práctica y económica - (Wikimedia Commons - Pasquipr)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar en la Revista del Consumidor que está dentro del portal web de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Se trata de un platillo preparado por la chef Natalia Delgado.

La elaboración es fácil y rápida y el tiempo que tardarás en hacerlo es de aproximadamente una hora con 30 minutos. Al finalizar tendrás un rendimiento total de cuatro porciones para degustar estos deliciosos tacos al vapor.

Ingredientes

500 g de tortillas de maíz taqueras (pequeñas)

2 papas cocidas y peladas

1/½ tz de chorizo de soya

1 cebolla finamente picada en láminas

Sal y pimienta

Para el adobo

3 chiles guajillo sin semillas

3 chiles de árbol secos sin semillas

1 diente de ajo

1 tz de aceite de oliva

Trapos de cocina nuevos y limpios

Plástico grueso

Para servir

Col picada finamente

Salsa roja fermentada (Tecnología Doméstica)

Zanahorias en vinagre

Limón

Preparación

Dora ligeramente los chiles guajillo y los chiles de árbol en una sartén a fuego bajo y cuida que no se quemen

Licua los chiles con el aceite y el ajo por 3 minutos o hasta que el aceite tome una consistencia ligera y suave, y reserva

Dora el chorizo en otra sartén a fuego medio bajo con una cucharada de aceite.

Machaca las papas y agrégalas al chorizo, salpimienta e integra bien hasta que se cocinen. Deja enfriar en un tazón

Sumerge las tortillas en el adobo y en una sartén a fuego bajo caliéntalas 30 segundos aproximadamente por cada lado, ponlas en un plato y tápalas con un plástico para mantener el calor

Prepara una vaporera y agrega agua hasta donde indica, coloca el trapo y el plástico grueso encima y dale la forma de la olla

Rellena las tortillas con las papas con chorizo, aplana bien y cierra los taquitos.

Pon una cama de la cebolla picada, sobre ella tacos, después otro poco de cebolla, más tacos y termina con otra cama de cebolla

Sirve con las guarniciones

¿Qué diferencia hay entre los tacos de canasta y los tacos al vapor?

Los tacos de canasta se caracterizan por ser un poco más grasosos que los tacos al vapor. - EFE/José Méndez

En México, tanto los tacos al vapor como los tacos de canasta tienen una gran popularidad y presencia en la gastronomía local. Aunque no son idénticos cada uno posee un método de preparación propio que les otorga características únicas.

Los tacos de canasta se conservan en una canasta forrada, donde el vapor los mantiene calientes y suaves. Además, se impregnan de aceite lo que los hace especialmente deliciosos y característicos. Por otro lado, los tacos al vapor se cocinan directamente al vapor, resultando ligeros, húmedos, suaves y con menos contenido de grasa.

De acuerdo con Gourmet de México, “los tacos al vapor se presumen como una estrella dentro de la gastronomía del norte del país. Aunque pueden parecer los mismos tacos, la principal diferencia se encuentra en el relleno y forma de preparación”.

A pesar de las distintas técnicas, ambos tipos son referentes de la diversidad culinaria mexicana. Su practicidad y economía los convierte en una opción accesible.