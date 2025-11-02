Avioneta se desploma en Santa Isabel, Chihuahua: dos personas murieron

El desplome ocurrió alrededor de las 13:40 de la tarde de este sábado. Foto: RRSS

Este sábado se registró el desplome de una avioneta en la carretera libre que va de Anáhuac a Santa Isabel de Chihuahua. El accidente dejó como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con la Unidad de emergencias médicas Anáhuac, el desplome ocurrió alrededor de las 13:43 horas cuando se registró la caída de la aeronave cerca del poblado El Terrero, en el municipio de Santa Isabel, en la que cual localizaron a dos masculinos sin vida.

En el sitio del accidente fueron desplegados elementos de emergencia para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas que provocaron su caída.

Información extraoficial refiere que las personas fallecidas eran el piloto y el copiloto de la avioneta, quienes habrían sido identificados como Armando Schmitt y Jesús Andrés Leyva; sin embargo, aún no ha sido confirmado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua detalló a Infobae México que el accidente ocurrió en la localidad de El Terrero, en el municipio de Santa Isabel, alrededor de las 16:30 horas.

En la zona se mantiene personal de Servicios Periciales para el procesamiento de la escena, y el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpo para realizar la necropsia de ley.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Cae avioneta en Nuevo León en la que se encontraba la conductora Deborah Estrella

Este hecho se suma al desplome de una avioneta ocurrido el 20 de septiembre en el Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, ubicado en el municipio de García, Nuevo León, el cual dejó como saldo dos personas muertas, entre ellas a la conductora de televisión Deborah Estrella.

El accidente ocurrió cerca de las 19:00 horas en la colonia Paraje San José del Sector Lagos. Elementos de Protección Civil Nuevo León, la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al sitio para atender la emergencia y notificar a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que inició las diligencias correspondientes.

Foto: Protección Civil Nuevo León

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó que los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados en el interior de la aeronave, ubicada en la pista y el Río Pesquería dentro del parque industrial.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar. Está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, detalló el funcionario en sus redes sociales.

Horas después, se confirmó que la mujer fallecida era la conductora de Multimedios, Deborah Estrella.