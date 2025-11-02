México

Avioneta se desploma en Santa Isabel, Chihuahua: dos personas murieron

El accidente ocurrió en el la carretera libre de Anáhuac a Santa Isabel

Guardar
El desplome ocurrió alrededor de
El desplome ocurrió alrededor de las 13:40 de la tarde de este sábado. Foto: RRSS

Este sábado se registró el desplome de una avioneta en la carretera libre que va de Anáhuac a Santa Isabel de Chihuahua. El accidente dejó como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con la Unidad de emergencias médicas Anáhuac, el desplome ocurrió alrededor de las 13:43 horas cuando se registró la caída de la aeronave cerca del poblado El Terrero, en el municipio de Santa Isabel, en la que cual localizaron a dos masculinos sin vida.

En el sitio del accidente fueron desplegados elementos de emergencia para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas que provocaron su caída.

Información extraoficial refiere que las personas fallecidas eran el piloto y el copiloto de la avioneta, quienes habrían sido identificados como Armando Schmitt y Jesús Andrés Leyva; sin embargo, aún no ha sido confirmado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua detalló a Infobae México que el accidente ocurrió en la localidad de El Terrero, en el municipio de Santa Isabel, alrededor de las 16:30 horas.

En la zona se mantiene personal de Servicios Periciales para el procesamiento de la escena, y el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpo para realizar la necropsia de ley.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial
Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Cae avioneta en Nuevo León en la que se encontraba la conductora Deborah Estrella

Este hecho se suma al desplome de una avioneta ocurrido el 20 de septiembre en el Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, ubicado en el municipio de García, Nuevo León, el cual dejó como saldo dos personas muertas, entre ellas a la conductora de televisión Deborah Estrella.

El accidente ocurrió cerca de las 19:00 horas en la colonia Paraje San José del Sector Lagos. Elementos de Protección Civil Nuevo León, la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al sitio para atender la emergencia y notificar a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que inició las diligencias correspondientes.

Foto: Protección Civil Nuevo León
Foto: Protección Civil Nuevo León

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó que los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados en el interior de la aeronave, ubicada en la pista y el Río Pesquería dentro del parque industrial.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar. Está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, detalló el funcionario en sus redes sociales.

Horas después, se confirmó que la mujer fallecida era la conductora de Multimedios, Deborah Estrella.

Temas Relacionados

Avioneta desplomeSanta IsabelChihuahuaMuertosmexico-noticias

Más Noticias

Videovigilancia para las y los vivos

En la CDMX, donde habitan más de nueve millones de personas, la memoria no se improvisa, se organiza, por lo que la vigilancia del C5 acompañará a miles de familia en esta conmemoración

Videovigilancia para las y los

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en fosa común de la Miguel Hidalgo para honrar a personas no identificadas

En un comunicado de redes sociales la organización El Caracol AC invitó a la población a llevar objetos para la ofrenda

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

El mediocampista polaco marcó un tanto el fin de semana luego de regresar a la titularidad

Revelan la razón por la

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 1 de noviembre

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

¿Cómo reponer o solicitar una Tarjeta Bienestar antes de que termine el año?

El plástico es indispensable para que lo beneficiarios puedan recibir sus apoyos económicos

¿Cómo reponer o solicitar una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de sobrino de

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas