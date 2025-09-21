Cae avioneta en el Interpuerto de Parque Industrial de García, Nuevo León: dos personas murieron

Foto: Protección Civil Nuevo León

Una avioneta cayó la tarde de este sábado dentro del Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, localizado en el municipio de García, Nuevo León. Este hecho dejó dos personas muertas, entre ellas la conductora de televisión Deborah Estrella.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando la aeronave se desplomó a la altura de la colonia Paraje San José del Sector Lagos.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil Nuevo León se movilizaron para atender el hecho, en el que constataron la presencia de la avioneta dentro del Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Al interior de la aeronave fueron localizadas dos personas, quienes ya no contaban con signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que se realicen las diligencias correspondientes y se investigue el hecho.

Foto: Protección Civil Nuevo León

En el sitio se encuentran elementos de Protección Civil de García, de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, confirmó que en el sitio fueron localizadas dos personas sin vida, quienes corresponden a un hombre y una mujer.

Guerra Cavazos se dirigió al sitio de manera personal y detalló que se mantienen en espera del arribo de los servicios periciales para llevar a cabo la extracción de los cuerpos.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar. Está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, detalló el alcalde en sus redes sociales.

Foto: Protección Civil Nuevo León

Además, informó que su equipo continúa investigando para obtener las bitácoras de vuelo y brindar mayor información sobre las personas fallecidas, así como para revisar si contaban con los permisos correspondientes para realizar actividades de vuelo.

De acuerdo con Milenio, la mujer que falleció es la conductora Deborah Estrella de Multimedios Monterrey. Hasta el momento se desconoce la identidad de la segunda víctima.

Este hecho se suma al desplome de una avioneta el pasado 29 de agosto en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual dejó una persona muerta y otra lesionada.

El accidente ocurrió después de las 15:00 horas. La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que se trató de una aeronave de propiedad privada que se desplomó a la altura del ejido General María Anaya de Reynosa, en la que dos personas se transportaban: una falleció y otra resultó herida.