Pan nube sin harina: receta rápida en sartén, lista en solo 5 minutos

El pan nube se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan opciones sin gluten, bajas en carbohidratos o compatibles con dietas cetogénicas.
Su preparación es sencilla, no requiere horno ni harinas refinadas, y puede cocinarse directamente en sartén, lo que lo vuelve ideal para quienes buscan practicidad sin sacrificar sabor ni textura. Esta receta exprés se adapta fácilmente a desayunos, meriendas o como base para sándwiches ligeros.
A diferencia del pan tradicional, el pan nube se elabora con solo tres ingredientes básicos, disponibles en cualquier supermercado o tienda de abarrotes. Su textura esponjosa y ligera recuerda a una nube, de ahí su nombre, y permite múltiples variantes según el relleno o acompañamiento que se elija.
Ingredientes para 4 piezas medianas
- 3 huevos grandes
- 3 cucharadas soperas de queso crema (puede usarse tipo untable, sin sal)
- Pizca de sal (opcional)
Preparación paso a paso
- Separar las claras de las yemas en dos recipientes distintos.
- Batir las claras a punto de nieve hasta que estén firmes y formen picos suaves.
- En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas con movimientos envolventes, evitando que se pierda el aire.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo. No es necesario agregar aceite si la superficie es buena.
- Verter porciones de la mezcla formando círculos del tamaño deseado, como si fueran hot cakes.
- Cocinar de 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y se puedan voltear sin romperse.
- Retirar del fuego y dejar enfriar ligeramente antes de servir.
Este pan puede consumirse solo o relleno con ingredientes dulces o salados. Algunas opciones populares incluyen aguacate, jitomate, queso Oaxaca, huevo cocido, crema de cacahuate natural o mermelada sin azúcar. También puede utilizarse como base para mini tortas, sincronizadas ligeras o como acompañamiento de sopas y ensaladas.
Beneficios del pan nube
Este tipo de pan es ideal para personas con intolerancia al gluten, quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o buscan reducir el consumo de harinas refinadas.
Al estar hecho principalmente de huevo y queso crema, aporta proteína de alta calidad, sacia rápidamente y puede formar parte de un desayuno equilibrado. Además, su preparación rápida y sin horno lo convierte en una opción accesible para quienes tienen poco tiempo o recursos limitados en la cocina.
Su versatilidad lo hace perfecto para adaptar según el gusto o necesidad nutricional, y puede conservarse en refrigeración por hasta dos días en recipiente hermético. También es posible congelarlo y calentarlo en sartén o comal antes de consumir.
Esta receta se ha viralizado en redes sociales por su sencillez, textura y presentación atractiva, convirtiéndose en una opción práctica y saludable para el día a día.