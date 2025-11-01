Pan nube sin harina: receta rápida en sartén, lista en solo 5 minutos

El pan nube es una alternativa sin gluten y baja en carbohidratos, ideal para dietas cetogénicas y personas con intolerancia al gluten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan nube se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan opciones sin gluten, bajas en carbohidratos o compatibles con dietas cetogénicas.

Su preparación es sencilla, no requiere horno ni harinas refinadas, y puede cocinarse directamente en sartén, lo que lo vuelve ideal para quienes buscan practicidad sin sacrificar sabor ni textura. Esta receta exprés se adapta fácilmente a desayunos, meriendas o como base para sándwiches ligeros.

A diferencia del pan tradicional, el pan nube se elabora con solo tres ingredientes básicos, disponibles en cualquier supermercado o tienda de abarrotes. Su textura esponjosa y ligera recuerda a una nube, de ahí su nombre, y permite múltiples variantes según el relleno o acompañamiento que se elija.

La receta de pan nube solo requiere tres ingredientes básicos: huevos, queso crema y una pizca de sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para 4 piezas medianas

3 huevos grandes

3 cucharadas soperas de queso crema (puede usarse tipo untable, sin sal)

Pizca de sal (opcional)

Preparación paso a paso

Separar las claras de las yemas en dos recipientes distintos. Batir las claras a punto de nieve hasta que estén firmes y formen picos suaves. En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas con movimientos envolventes, evitando que se pierda el aire. Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo. No es necesario agregar aceite si la superficie es buena. Verter porciones de la mezcla formando círculos del tamaño deseado, como si fueran hot cakes. Cocinar de 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y se puedan voltear sin romperse. Retirar del fuego y dejar enfriar ligeramente antes de servir.

El pan nube se prepara fácilmente en sartén, sin necesidad de horno ni harinas refinadas, lo que facilita su elaboración en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pan puede consumirse solo o relleno con ingredientes dulces o salados. Algunas opciones populares incluyen aguacate, jitomate, queso Oaxaca, huevo cocido, crema de cacahuate natural o mermelada sin azúcar. También puede utilizarse como base para mini tortas, sincronizadas ligeras o como acompañamiento de sopas y ensaladas.

Beneficios del pan nube

Este tipo de pan es ideal para personas con intolerancia al gluten, quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o buscan reducir el consumo de harinas refinadas.

El pan nube puede rellenarse con ingredientes dulces o salados, como aguacate, jitomate, queso Oaxaca o mermelada sin azúcar. (foto: Crujiente y al Dente)

Al estar hecho principalmente de huevo y queso crema, aporta proteína de alta calidad, sacia rápidamente y puede formar parte de un desayuno equilibrado. Además, su preparación rápida y sin horno lo convierte en una opción accesible para quienes tienen poco tiempo o recursos limitados en la cocina.

Su versatilidad lo hace perfecto para adaptar según el gusto o necesidad nutricional, y puede conservarse en refrigeración por hasta dos días en recipiente hermético. También es posible congelarlo y calentarlo en sartén o comal antes de consumir.

Esta receta se ha viralizado en redes sociales por su sencillez, textura y presentación atractiva, convirtiéndose en una opción práctica y saludable para el día a día.