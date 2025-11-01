Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo será el próximo pago de más de 8 mil pesos a los beneficiarios?

Cada participante de Jóvenes Construyendo el Futuro recibe en 2025 un apoyo mensual de 8,480 pesos

Cada participante de Jóvenes Construyendo el Futuro recibe en 2025 un apoyo mensual de 8,480 pesos, entregado mediante la tarjeta Bienestar; estos recursos pueden retirarse directamente y sin intermediarios en los cajeros automáticos o ventanillas del banco correspondiente, además de contar con seguro médico del IMSS que incluye atención por enfermedades, riesgos laborales y maternidad.

La iniciativa tiene como meta que los jóvenes logren incorporarse al empleo formal, bien sea en el lugar donde recibieron su capacitación o en una empresa distinta.

El programa se dirige a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y ofrece capacitación laboral gratuita en cualquier empresa o centro de trabajo afiliado. Desde 2019, el Gobierno de México impulsa esta estrategia para brindar respaldo a los sectores más vulnerables.

¿Cuándo será el próximo pago de más Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los aprendices que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su próximo pago, correspondiente al periodo de “noviembre 2025″ el día viernes 28 de noviembre.

Pago de enero 2025 - martes 28 de enero

Pago de febrero 2025 - viernes 28 de febrero

Pago de marzo 2025 - viernes 28 de marzo

Pago de abril 2025 - lunes 28 de abril

Pago de mayo 2025 - miércoles 28 de mayo

Pago de junio 2025 - sábado 28 de junio

Pago de julio 2025 - lunes 28 de julio

Pago de agosto 2025 - jueves 28 de agosto

Pago de septiembre 2025 - domingo 28 de septiembre

Pago de octubre 2025 - martes 28 de octubre

Pago de noviembre 2025 - viernes 28 de noviembre

Pago de diciembre 2025 - domingo 28 de diciembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Además, para cualquier duda o aclaración, se encuentra a disposición la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al acudir a los cajeros automáticos, podrás consultar el saldo de tu cuenta utilizando tu Tarjeta del Bienestar. También tienes la opción de habilitar notificaciones, ya que recibirás avisos por correo electrónico y mensaje de texto el mismo día en que te depositan el pago, por lo que se recomienda activar esta función. Otra alternativa consiste en iniciar sesión a través de la plataforma oficial o ingresar a la aplicación móvil para consultar tu saldo.