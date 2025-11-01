México

Flan napolitano en olla exprés: receta fácil y adaptable con solo 8 ingredientes

La incorporación de lácteos y el uso de baño maría garantizan un resultado uniforme, con matices dulces y una presentación versátil

Revolución en la cocina, flan
Revolución en la cocina, flan napolitano sin horno y con queso crema. Crédito: Freepik

El flan napolitano casero es un postre que enamora por su textura cremosa y su inconfundible capa de caramelo dorado. Su preparación en olla exprés ha transformado la manera de disfrutar de su sabor, permitiendo obtener sus inconfundibles cualidades en menos tiempo y sin necesidad de horno.

A diferencia de la versión original, se incorpora queso crema en la mezcla, lo que brinda un matiz lácteo, logrando un postre aún más suave y firme, con notas dulces y un delicado toque a vainilla.

El método en olla exprés no solo acorta el tiempo de cocción, sino que también garantiza una cocción uniforme gracias al baño maría, lo que resulta especialmente útil cuando el horno no está disponible o las altas temperaturas desaconsejan su uso.

El flan napolitano casero en
El flan napolitano casero en olla exprés ofrece una textura cremosa y una capa de caramelo dorado irresistible. Foto: (iStock)

Receta de flan napolitano en olla exprés

Ingredientes:

  • ½ taza de azúcar (para el caramelo)
  • 3 cucharadas de agua (para el caramelo)
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 lata de leche evaporada
  • 4 huevos grandes
  • 190 gramos de queso crema a temperatura ambiente
  • 1 cucharada de extracto de vainilla
  • Una pizca de sal
El método en olla exprés
El método en olla exprés reduce el tiempo de cocción del flan napolitano y garantiza un resultado uniforme sin horno.

Preparación:

  1. Caramelo: En una sartén de fondo grueso, calienta el azúcar con el agua a fuego medio. Sacude la sartén ocasionalmente hasta que tome un color ámbar parejo. Retira del fuego y vacía en el fondo de un molde, inclinando para cubrir la base y bordes.
  2. Mezcla base: En la licuadora, mezcla la leche condensada, leche evaporada, huevos, vainilla y sal durante unos 20 segundos, hasta lograr una mezcla uniforme.
  3. Marmolado: En un bol aparte, bate el queso crema manualmente solo hasta suavizar (no hace falta que quede completamente líquido).
  4. Coloca la preparación base sobre el caramelo en el molde y añade cucharadas del queso crema sobre la superficie de la mezcla, distribuyéndolas al azar.
  5. Usa un palillo o cuchillo para mover suavemente el queso crema y generar rayas en la mezcla, sin integrarlo por completo para lograr el efecto marmolado.
  6. Cubre bien el molde con la tapa o papel aluminio sellado.
  7. Arma la olla exprés: coloca la rejilla y agregá 2 o 3 cm de agua caliente, cuidando que no toque el molde.
  8. Coloca el molde sobre la rejilla, cierra la olla y cocina a fuego alto hasta que la válvula suelte vapor. Baja a fuego a medio-bajo y cocina por 25 minutos.
  9. Apaga el fuego y espera a que la presión baje por sí sola.
  10. Retira el molde de la olla exprés y deja enfriar a temperatura ambiente por mínimo 4 horas, preferentemente toda la noche.
  11. Desmolda pasando un cuchillo por el borde y volteando sobre un plato hondo: golpea suavemente si es necesario para que el caramelo se libere.
La receta de flan napolitano
La receta de flan napolitano en olla exprés es ideal para quienes buscan postres fáciles, rápidos y con sabor tradicional. Crédito: Captura Youtube

Su presentación puede adaptarse a la ocasión: se puede servir entero o en porciones individuales, acompañado de crema batida, frutos rojos, ralladura de naranja o incluso un toque de licor sobre el caramelo.

