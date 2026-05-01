Policía de CDMX abre convocatoria para custodio penitenciario: estos son los requisitos y pasos para aplicar

La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció este viernes, 1 de mayo, la apertura de su convocatoria para ocupar plazas de custodio en el Sistema Penitenciario de la capital, bajo condiciones formales y requisitos puntuales para quienes busquen sumarse a este servicio.

De acuerdo con las autoridades, este llamado está dirigido a personas interesadas en desempeñar funciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios y que cumplan con el perfil solicitado.

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Si te interesa formar parte del equipo, aquí te decimos cómo aplicar. ¡Toma nota!

Requisitos para participar

Ser ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Aquellas personas aspirantes que cuenten con doble nacionalidad deberán reportarlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, exhibiendo para ello el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad.

Escolaridad mínima: Nivel Medio Superior (si se cuenta con un grado de licenciatura u otro, la o el aspirante tendrá que presentar su certificado de bachillerato).

Edad: de 18 a 35 años cumplidos.

Estatura mínima en hombres: 1.60 metros y 1.50 metros en mujeres.

Constancia digital de no antecedentes penales, la cual podrá tramitar en el enlace electrónico siguiente: https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenada/o por sentencia irrevocable por delito doloso, o por delito culposo calificado como grave, ni estar sujeta/o a proceso penal y no encontrarse en ninguno de los supuestos siguientes:

En caso de los hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.

Encontrarse en óptimas condiciones físicas y de salud, que le permitan desempeñar actividades de alto impacto durante su estadía en el Programa de Formación Inicial para Policía Penitenciario.

Contar con un índice de masa corporal en el rango de 18.5 hasta 30.0 kg/m2.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Contar con una agudeza visual en el rango 20/20 hasta 20/40 de forma monocular, sin alteraciones a la percepción de colores.

Aprobar los procesos de evaluación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

Realizar exámenes relativos a la verificación de ausencia de alcoholismo y no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

Presentar y aprobar el Proceso de Evaluación de Control de Confianza, así como el Programa de Formación Inicial para Policía Penitenciario.

No contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

El personal que haya pertenecido a alguna dependencia de seguridad pública o privada deberá realizar la baja de la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) de su anterior empleo.

No contar con registros de personas familiares procesadas por la comisión de delitos en algún centro penitenciario.

En caso de que cuente con familiares que laboren en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informarlo para que, de resultar apta/o, se adscriba en un centro diferente.

Documentación necesaria

La misma que deberá presentarse en original y dos copias simples.

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Copia certificada del Acta de Nacimiento.

Certificado de Conclusión de Estudios de Nivel Medio Superior.

Dos cartas de recomendación relativas a la conducta y solvencia moral de la persona aspirante, anexando copia simple de identificación oficial de los recomendantes.

Declaración firmada por la persona aspirante bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no hace uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y que no padece alcoholismo.

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, tratándose de aspirantes hombres.

Documento oficial con fotografía que acredite la identidad del aspirante. (Credencial para votar expedida por el INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio (recibo de teléfono fijo, constancia domiciliaria de la Alcaldía o Municipio, agua o predial) cuya antigüedad no exceda de dos meses.

C.U.R.P. (Clave Única del Registro de Población).

(FOTO: SSC-CDMX)

Constancia expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con la que acredite no estar suspendido/a o inhabilitado/a ni haber sido destituido/a o inhabilitado/a de la misma u otra institución policial. (Constancia que será requerida una vez que el aspirante sea apto en su proceso de reclutamiento).

Constancia expedida por la Secretaría de la Función Pública, con la que acredite no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido o inhabilitado de la misma u otra institución policial - Constancia que será requerida una vez que el aspirante sea apto en su proceso de reclutamiento-.

Constancia de no antecedentes penales local y federal.

Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color.

Constancia de Situación Fiscal (RFC) emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la misma que deberá contener el domicilio tal y como se encuentre en la credencial para votar de la persona interesada.

La documentación original se cotejará y devolverá, salvo aquella que resultare falsa, ya que será puesta a disposición de las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, dejando sin efecto el registro de la o el aspirante.

Proceso de registro y selección

El registro se realiza en línea a través del portal oficial de la SSC. Las y los postulantes deben completar el pre-registro y posteriormente presentarse en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México para el cotejo de documentos.

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Durante el proceso, las personas candidatas deben aprobar diversas evaluaciones: médica, toxicológica, psicológica, de entorno socioeconómico y poligráfica. El resultado de este proceso de control de confianza es definitivo y no admite apelaciones.

Quienes no se presenten en la fecha y hora indicadas para las evaluaciones quedarán fuera del proceso, y no podrán volver a participar en un lapso de doce meses, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

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Formación inicial y condiciones de trabajo

Las personas seleccionadas ingresarán al Curso de Formación Inicial del Sistema Penitenciario, el cual se desarrolla bajo modalidad de internado y comprende al menos 547 horas de actividad académica y capacitación física.

El objetivo de la formación es dotar al personal de las competencias necesarias para cumplir con las funciones de custodia, vigilancia y respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

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Al concluir y aprobar el curso, quienes resulten aptos serán dados de alta con el grado de custodio penitenciario en la SSC. El ingreso formal depende de la suficiencia presupuestal y de la acreditación total de todas las etapas del proceso.

Motivos de exclusión y consideraciones

La convocatoria establece que cualquier falsedad en la información o documentación presentada llevará a la descalificación inmediata y a la notificación a las autoridades competentes. La revisión de documentos originales es obligatoria en todas las etapas.

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(FOTO: SSC-CDMX)

No se permite la participación de personas suspendidas, inhabilitadas o destituidas por resolución firme como servidor público, ni de quienes tengan antecedentes en comunidades para adolescentes, aunque hayan sido exonerados.

En caso de contar con familiares laborando en el Sistema Penitenciario, el aspirante debe notificarlo para evitar coincidencias de adscripción en el mismo centro. La SSC resguarda la confidencialidad de los datos personales durante el proceso.

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Evaluaciones complementarias

El proceso incluye exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos para todos los postulantes. Las evaluaciones se realizan en las instalaciones oficiales y bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las personas aspirantes deben presentarse puntualmente y portar la documentación requerida el día señalado. La ausencia injustificada ocasiona la baja automática del proceso de selección.

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Resultados y notificación

La SSC-CDMX notificará vía telefónica a quienes hayan aprobado todas las etapas del proceso para indicar fecha y hora de la integración a la formación inicial. El resultado del proceso de evaluación de control de confianza será único e inapelable.

Quienes concluyan satisfactoriamente el curso de formación inicial y cumplan con la documentación, se incorporarán formalmente al Sistema Penitenciario como custodios. La SSC podrá adscribir al personal a cualquier centro penitenciario conforme a las necesidades institucionales.

Prestaciones y condiciones laborales

El ingreso como custodio penitenciario otorga prestaciones como sueldo mensual, aguinaldo, prima vacacional y seguro de vida. El monto y los beneficios específicos se informan al momento de la contratación formal.

La convocatoria señala que todas las etapas del proceso son gratuitas. Cualquier irregularidad debe reportarse a la Unidad de Asuntos Internos a través de los medios de contacto oficiales.