Sheinbaum advierte riesgo de colapso en el AICM si se elimina decreto sobre operaciones de carga en el AIFA: “Sería irresponsable”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que podría existir un posible riesgo de colapso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) si regresa con las operaciones de carga, las cuales fueron reguladas y enviada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del decreto presidencial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, emitido en el año de 2023.
En ese sentido, Sheinbaum Pardo explicó que resarcirá esta situación al mantener una nueva reunión con las aerolíneas que operan en este espacio, al igual que con el director del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, y el titular de la Secretaría de Marina (Semar), secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre: línea 3 con marcha lenta, debido a revisión de las vías
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes
Dólar se fortalece frente al peso ante percepción de un estancamiento en la actividad industrial en México
Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán
La petista Rosa Elia Milán Pintor es sobreviviente de tres ataques armados desde su llegada al gobierno municipal de esta región
Bloqueo en Guanajuato: Agricultores mantienen protesta por cuarto día
Persisten afectaciones en la autopista 45D, a la altura de Juventino Rosas
Sistema de Cuidados 2026: conoce qué programa del Bienestar te corresponde