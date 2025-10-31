México

Sheinbaum advierte riesgo de colapso en el AICM si se elimina decreto sobre operaciones de carga en el AIFA: “Sería irresponsable”

La mandataria buscará resolver la problemática al tener una reunión con aerolíneas y funcionarios aeroportuarios de la Secretaría de Marina este viernes 31 de octubre

Guardar
| Presidencia de la República
| Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que podría existir un posible riesgo de colapso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) si regresa con las operaciones de carga, las cuales fueron reguladas y enviada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del decreto presidencial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, emitido en el año de 2023.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo explicó que resarcirá esta situación al mantener una nueva reunión con las aerolíneas que operan en este espacio, al igual que con el director del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, y el titular de la Secretaría de Marina (Semar), secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Información en desarrollo...

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoAICMOperaciones de cargaVuelosSemarAerolíneasmexico-noticias

