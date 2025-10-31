Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención del líder criminal a través de un comunicado (@/GabSeguridadMX)

Luego de diversos trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en coordinación con el Gabinete de Seguridad, dieron a conocer la detención de Saúl “N”, alias “SS”, identificado como líder criminal de una célula delictiva del cártel de Los Beltrán Leyva en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, la operación fue llevada a cabo con ayuda de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes coordinaron labores de vigilancia en la región, con las que se permitió identificar el domicilio del “SS”.

Durante la operación para detener al jefe de la célula delictiva de Los Beltrán Leyva, también se logró aprehender a Horacio “N”, quien es acusado de ser el jefe de escoltas de dicha organización. Además se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y el inmueble donde se resguardaban.

“Las acciones de vigilancia y seguimiento realizadas en la región permitieron identificar un domicilio donde se resguardaba Saúl “N”, por lo que se intensificaron las acciones operativas en la zona, donde tras ser interceptado y verificar su identidad, fue detenido junto con un hombre que lo acompañaba, el cual realizaba funciones de escolta", se lee en el comunicado.

Los sujetos fueron detenidos tras labores de vigilancia (@/GabSeguridadMX)

Por otra parte, mencionaron que Saúl “N” alías el “SS”, es relacionado con el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

*Información en desarrollo