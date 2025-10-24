México

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

El sujeto es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez “H2″, uno de los principales líderes de la organización criminal abatido en 2017

Por Ale Huitron

El sujeto fue localizado en
El sujeto fue localizado en Tepotzotlán. Foto: Gabinete de Seguridad

Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4″ y/o “Junior”, integrante del Cártel de los Beltrán Leyva fue detenido por autoridades federales y del Ejército en el Estado de México al ser requerido por los Estados Unidos por diversos delitos relacionados con narcotráfico.

El sujeto es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2″, uno de los principales líderes de la organización criminal que fue abatido por agentes federales en febrero de 2017 durante un operativo en Tepic, Nayarit.

Su captura se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional que permitieron ejecutar el mandamiento ministerial cuando el “H4″ fue ubicado en la autopista México-Querétaro del municipio de Tepotzotlán.

Detención del "H4" en Edomex Crédito: SSPC

De acuerdo con la ficha de su captura, realizada en el Registro Nacional de Detenciones y consultada por Infobae México, Jair Francisco Patrón fue arrestado este viernes y se encuentra en traslado.

Además, durante su aprehensión vestía pants de color negro con blanco, sudadera de los mismos colores y tenis blancos.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a ese país por delitos de asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con agentes de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

“H2″, el líder de los Beltrán Leyva abatido en Nayarit

Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2″, fue uno de los principales líderes de la organización criminal junto a Alfredo Beltrán Guzmán, alias “El Mochomito”, esto luego de la detención de Héctor Beltrán Leyva, conocido como “H”.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ligó a Patrón Sánchez con el general Salvador Cienfuegos Zepeda al llamarlo “Padrino” o “Zepeda” en conversaciones que fueron obtenidas mediante capturas de pantalla.

Juan Francisco Patrón Sánchez H2
Juan Francisco Patrón Sánchez H2 (Foto: Twitter@CiroGomezL)

Esta información fue obtenida mediante interceptaciones telefónicas federales con las que se acusó a Cienfuegos por haber restringido las operaciones militares en el estado de Nayarit para “proteger las operaciones de Patrón Sánchez”.

El narcotraficante dominaba el estado de Nayarit al frente de la organización criminal, por lo que durante varios años controló el trasiego de drogas en esta entidad y al sur de Sinaloa.

Juan Francisco Patrón fue abatido durante un operativo en el que participaron fuerzas federales y de la Marina, realizado el 10 de febrero de 2017 en la ciudad de Tepic, Nayarit, y en el que participó un helicóptero Black Hawk.

Su muerte llevó a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, conocido como “H3″, a asumir el liderazgo de la organización criminal hasta su detención en febrero de 2019 y posterior envío a los Estados Unidos el 21 de febrero de 2025.

