México

A qué difuntos se les pone ofrenda de Día de Muertos el 1 de noviembre

Año con año, los mexicanos honran a las almas que pasaron a mejor vida

Por Ignacio Izquierdo

Ofrendas de Día de Muertos, una forma de honrar a los que ya no están - (Imagen ilustrativa Infobae)

El primero de noviembre adquiere un sentido especial dentro de las tradiciones mexicanas por el homenaje que se realiza de manera particular. Este día, las familias mexicanas dedican sus ofrendas a los difuntos más pequeños, conocidos como “muertos chiquitos” o niños que han fallecido. La fecha marca el inicio de las celebraciones del Día de Muertos, aunque las ofrendas tienen características propias según la edad y condición de quienes ya no están físicamente.

Las casas y cementerios en México se llenan de altares y decoraciones diseñadas especialmente para estos niños. Según investigadores culturales, las costumbres ancestrales establecen que el 1 de noviembre las almas de los menores regresan para reunirse con sus seres queridos. Por ello, las familias preparan altares con objetos que habrían alegrado a los más pequeños, reforzando el lazo entre lo cotidiano y lo espiritual.

Tradición de las ofrendas para los “muertos chiquitos”

Así es la ofrenda que la Secretaría de Cultura puso en Palacio Nacional | Foto: X @Claudiashein

El origen de esta fecha se vincula al sincretismo entre creencias prehispánicas y festividades católicas. La Iglesia Católica reconoce el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, dedicado en gran parte a niños difuntos. La combinación de ambas visiones otorgó lugar a una tradición que perdura a lo largo de generaciones.

Las ofrendas que se colocan tienen elementos distintivos. Los altares contienen juguetes, dulces, flores blancas y alimentos que habrían sido del gusto del menor fallecido. Es habitual incorporar papel picado de colores claros, figuras de animales o pequeños objetos personales, así como velas blancas –consideradas símbolo de pureza–. Según el análisis de expertos en cultura mexicana, estos elementos buscan guiar y alegrar el espíritu de los niños que, según la creencia popular, visitan brevemente el mundo de los vivos.

Además de los objetos específicos, el agua ocupa un sitio relevante en la ofrenda. Se cree que sirve para calmar la sed del espíritu en su camino de regreso al hogar. En varios hogares, los retratos de los niños forman parte central del altar, rodeados de globos, carritos, muñecas u otros juguetes característicos de su edad.

Las familias que han experimentado la pérdida de un niño ven en este día una oportunidad para recordar y celebrar la vida. El acto de poner la ofrenda refuerza la memoria y permite expresar el cariño a través de los símbolos materiales y culinarios. Esta práctica se complementa con rezos y visitas al cementerio, tradiciones que también se mantienen en distintas regiones del país.

Mientras que el 2 de noviembre está dedicado a los adultos, el primero de noviembre en México se reserva especialmente para honrar a los niños difuntos, consolidando así un ciclo con profundo significado cultural y emocional.

