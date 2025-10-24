México

90’s Pop Tour Antro: este será el número de canciones totales para los dos conciertos en el Auditorio Nacional

Los eventos musicales de este nuevo formato de la llamada ‘máquina del tiempo’ serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Por Omar Martínez

Las dos fechas del 90's
Las dos fechas del 90's Pop Tour Antro serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre. Foto: Archivo/Infobae México.

El 90’s Pop Tour Antro está muy cerca de llevarse a cabo con sus dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Los conciertos serán en este recinto de la capital del país para el próximo viernes 24 y sábado 25 de octubre.

De acuerdo con Ari Borovoy, integrante de OV7 y principal organizador del evento, el concepto de la llamada ‘máquina del tiempo’ se renueva para los amantes de las canciones del pop de esta década.

El 90’s Pop Tour llenó 25 Arenas Ciudad de México, por lo que ahora se renovó y viene la versión ‘Antro’, la cual pretende que el Auditorio Nacional se convierta en algo similar a un sitio nocturno con las principales canciones de la década de los noventas.

Este es el elenco completo
Este es el elenco completo para el 90's Pop Tour Antro. Foto: Instagram/@boboproducciones.

A un día del evento y con las agrupaciones que estarán presentes, las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour Antro revelaron cuántas canciones se escucharán en cada concierto.

De acuerdo a lo comunicado por las redes sociales oficiales, el 90’s Pop Tour tendrá un total de 50 canciones en cada fecha del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“50 canciones son las que formarán parte del nuevo setlist de los @90spoptour #elantro que ofrecerá sus primeros shows mañana viernes y sábado ahora en el coloso de Reforma @auditoriomx”, escribió el 90’s Pop Tour Antro a través de sus redes sociales oficiales.

Los dos eventos musicales se realizarán el viernes 24 y sábado 25 Crédito: Instagram/90spoptour

Hasta el momento se desconoce si habrá invitados especiales además de los ya mencionados para la doble fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Qué artistas se presentarán en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

El último concierto del 90’s Pop Tour que se llevó a cabo fue en el Estadio GNP Seguros el sábado 3 de mayo, donde también se presentaron diferentes artistas a los antes mencionados, como: Litzy, Lynda, entre otros más.

Como se mencionó anteriormente, el 90’s Pop Tour se renovó y llegó la versión ‘Antro’ con dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: viernes 24 y sábado 25 de octubre.

De igual manera y con lo antes manifestado, también estaba contemplada una fecha más para el domingo 26 de octubre, pero fue cancelada por cuestiones ajenas a la producción y recinto, según un comunicado oficial.

El concepto musical canceló el
El concepto musical canceló el concierto del domingo 26 de octubre. Foto: Instagram/90spoptour.

