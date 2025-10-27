México

90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional tras dos primeros conciertos

El viernes 24 y sábado 25 de octubre se llevaron a cabo los dos conciertos de este nuevo formato de la llamada ‘máquina del tiempo’

Por Omar Martínez

90's Pop Tour confirma nueva fecha en el Auditorio Nacional de la CDMX. Foto: Instagram/@90spoptour.

Los primeros dos conciertos del 90’s Pop Tour ‘Antro’ ya se llevaron a cabo durante este fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Este nuevo concepto del ya conocido 90’s Pop Tour fue realizado por primera vez en el Auditorio Nacional de la capital del país el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Los artistas que pisaron el escenario fueron: JNS, Kabah, Ari Boroboy, quien es el principal organizador del evento, así como sus compañeros de OV7, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia.

También estuvieron presentes en el doble evento musical: Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló.

Artistas dieron detalles y explicaron la diferencia del 90's Pop Tour y el 90's Pop Tour Antro. Foto: Instagram/@boboproducciones.

Ambos conciertos comenzaron en punto de las 21:00 y finalizaron a las 01:00 horas de este sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Debido a la popularidad que alcanzó el evento musical realizado por primera ocasión y cambiando de sede de la ya tradicional Arena Ciudad de México, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ tendrá una nueva fecha en el Auditorio Nacional de la capital del país.

La fecha para el siguiente concierto será para 2026, de acuerdo con lo anunciado por las redes sociales oficiales del proyecto musical.

Cabe destacar que Ari Boroboy, al terminar el concierto del sábado 25 de octubre, agradeció al público asistente por haber asistido al evento musical de ese día y al anterior, y mencionó la siguiente fecha en el Auditorio Nacional.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

¿Cuándo será la nueva fecha del 90’s Pop Tour Antro en el Auditorio Nacional de la CDMX?

La nueva fecha del 90’s Pop Tour ‘Antro’, de acuerdo a lo comunicado por Ari Boroboy y las redes sociales oficiales del proyecto musical, será el viernes 14 de marzo de 2026.

La nueva fecha del 90's Pop Tour Antro será el viernes 14 de marzo. Foto: Instagram/@90spoptour.

Por lo tanto, será la tercera fecha confirmada del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para el tercer trimestre de este 2026.

Conciertos del 90’s Pop Tour Antro de finales de octubre de este 2025

Los conciertos del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se llevaron a cabo a finales de octubre de este 2025.

Para la fecha del viernes 24 de octubre, la pista de baile registró un lleno total. Mientras tanto, para el concierto del sábado 25 de este mes, los boletos para el evento general se agotaron.

Dado el excelente recibimiento que tuvo este evento renovado, el 90’s Pop Tour tendrá una fecha más en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Con este sumará su tercer concierto en este evento de la capital del país.

Cabe destacar que también había una fecha programada para el 90’s Pop Tour, la cual se realizaría este domingo 26 de octubre, pero fue cancelada debido a asuntos ajenos al recinto y los organizadores.

