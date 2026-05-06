Día Internacional Sin Dieta: chilaquiles con carnitas y otros antojitos que podrías permitirte hoy 6 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Internacional Sin Dieta, miles de personas en México se permiten romper la rutina y disfrutan de platillos que suelen evitar.

Hoy, la consigna es dejar de lado las restricciones y probar desde unos chilaquiles con carnitas hasta otros antojitos que se consiguen fácil en la calle o se preparan sin complicaciones.

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El festejo, que se realiza este 6 de mayo en varias partes del mundo, recuerda que el placer de comer no debe estar condicionado por reglas estrictas todos los días.

Comer sin culpa: el sentido del Día Internacional Sin Dieta

La fecha surge en los años noventa con el objetivo de promover una relación más sana con la comida y el cuerpo. El movimiento, originado en el Reino Unido, pone énfasis en dejar atrás la cultura de la restricción y el castigo, al menos por un día. En México, la celebración se traduce en filas en las fondas, loncherías y antojerías, donde los platillos más buscados suelen ser los de mayor sabor y menor complicación.

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De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, el consumo de comida callejera aumenta hasta 25 por ciento en días festivos no oficiales, como el 6 de mayo. La tendencia confirma que la comida es parte central de la identidad y el bienestar en la vida cotidiana.

Comer sin culpa: el sentido del Día Internacional Sin Dieta (CulturaColectiva)

Chilaquiles con carnitas y más: lo que puedes comer hoy

La variedad de platillos que se pueden disfrutar en este día es amplia y accesible. Los chilaquiles con carnitas se popularizan en desayunos y cenas por su sabor y facilidad de preparación. No requieren ingredientes caros ni técnicas elaboradas. Se pueden encontrar en la mayoría de los mercados, fondas y puestos ambulantes en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Además de los chilaquiles, existen otros antojitos que cumplen con el mismo perfil: baratos, fáciles de conseguir y con una preparación sencilla. Los siguientes 25 platillos son algunos de los más solicitados en la calle o la fonda, ideales para romper la rutina sin afectar el bolsillo.

25 platillos para el Día Internacional Sin Dieta

Entre los antojitos que puedes disfrutar este 6 de mayo destacan las siguientes opciones:

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Tacos de suadero, que se sirven en tortillas recién hechas y se acompañan con salsa verde o roja. Quesadillas de flor de calabaza o huitlacoche, presentes en cualquier esquina de la capital. Gorditas de chicharrón prensado, rellenas al momento y servidas con crema y queso.

Sopes con frijoles y carne al gusto, desde pollo hasta longaniza. Tamales en hoja de maíz o plátano, que se venden en carritos desde las seis de la mañana. Tlayudas oaxaqueñas, que combinan asiento, tasajo y quesillo para una cena rápida y abundante.

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Pambazos bañados en salsa de chile guajillo y rellenos de papa con chorizo. Molletes con pico de gallo, preparados en minutos con bolillo y frijoles. Tortas de milanesa con aguacate y chipotle, disponibles en torterías de barrio.

Tlacoyos de haba, frijol o requesón, asados al comal y servidos con nopales. Burritos norteños, rellenos de carne y verduras, que se encuentran en puestos del centro y norte del país. Enchiladas verdes o rojas, bañadas en salsa y gratinadas con queso.

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25 platillos para el Día Internacional Sin Dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pozole, servido en la noche en fondas y cocinas económicas. Flautas doradas de pollo o papa, acompañadas de lechuga y salsa. Camotes asados, con leche condensada o mermelada, que se venden en carritos ambulantes.

Elotes y esquites, preparados al gusto con mayonesa, queso y chile. Churros, que se pueden comprar en puestos cerca de parques y plazas. Tostadas de pata, pollo o tinga, listas en minutos en la mayoría de los mercados.

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Enmoladas, bañadas en mole y rellenas al gusto. Caldo de gallina, servido con arroz y garbanzos en fondas y mercados. Pescadillas, preparadas al momento en puestos de mariscos. Pastes de Hidalgo, que combinan rellenos dulces y salados.

Pellizcadas veracruzanas, con salsa y queso fresco. Enfrijoladas, bañadas en frijol y servidas con queso y cebolla. Tamal de dulce, opción para el postre o la merienda.

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Comer fuera o en casa: accesible para todos

La mayoría de estos platillos se pueden preparar en casa sin mayor dificultad o comprar en la calle con menos de 50 pesos por porción. Las opciones incluyen desde alimentos para desayuno hasta cenas abundantes, y en la mayoría de los casos solo se requiere una visita a la tienda de la esquina o al mercado.

Esquites, elotes, alimentos,

El Día Internacional Sin Dieta no solo es un llamado a disfrutar la comida, sino a reconocer que el placer de comer también se encuentra en lo cotidiano y accesible. En México, la tradición de los antojitos es tan fuerte que cualquier día puede convertirse en una celebración sin restricciones, pero hoy se permite con un poco más de libertad.