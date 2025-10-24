90’s Pop Tour Antro: así se ven los ensayos a menos de 24 horas para el concierto en el Auditorio Nacional

El evento musical se realizará este próximo viernes 24 de octubre y sábado 25. Crédito: Facebook/ 90s Pop Tour.

El 90’s Pop Tour llegará por primera vez a su versión ‘Antro’ y la fecha está a la vuelta de la esquina.

Luego de llenar 25 Arenas Ciudad de México, ahora la llamada ‘máquina del tiempo’ se renovó y estará con este nuevo proyecto en el Auditorio Nacional de la capital del país.

Las dos fechas programadas del concierto serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A menos de 24 horas de que empiece el concierto, las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour ‘Antro’ mostraron los ensayos que se siguen llevando a cabo a menos de 24 horas del primer concierto de esta versión de ‘Antro’.

El evento musical tendrá lugar dos días en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: viernes 24 y sábado 25 de noviembre. (Crédito: Facebook/ 90s Pop Tour)

De acuerdo con la información proporcionada, se trató de una presentación que se les dio a varios medios de comunicación a tan solo un día de que empiece esta serie de conciertos en el Auditorio Nacional.

Durante las últimas dos semanas, las redes sociales del 90’s Pop Tour han mostrado los avances de este nuevo proyecto.

También han revelado en fotografías y videos diferentes momentos de ensayos y demás para llevar a cabo la doble fecha de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Este será el elenco que se presentará en el 90's Pop Tour en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@boboproducciones.

En una información publicada este jueves 23 de octubre, indicaron que serán en total 50 canciones las que se escucharán en cada concierto del 90’s Pop Tour Antro.

Hasta el momento se desconoce si habrá invitados especiales además de los ya mencionados para la doble fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Qué artistas se presentarán en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

El último concierto del 90’s Pop Tour que se llevó a cabo fue en el Estadio GNP Seguros el sábado 3 de mayo, donde también se presentaron diferentes artistas a los antes mencionados, como: Litzy, Lynda, entre otros más.

Como se mencionó anteriormente, el 90’s Pop Tour se renovó y llegó la versión ‘Antro’ con dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: viernes 24 y sábado 25 de octubre.

De igual manera y con lo antes manifestado, también estaba contemplada una fecha más para el domingo 26 de octubre, pero fue cancelada por cuestiones ajenas a la producción y recinto, según un comunicado oficial.

El concepto musical canceló el concierto del domingo 26 de octubre. Foto: Instagram/90spoptour.