Este pay de queso fit es tan rico que no lo vas a compartir

Cremoso, ligero y con toque cítrico, una opción dulce que combina proteína, frescura y balance

Por Gerardo Lezama

El pay de queso saludable
El pay de queso saludable se posiciona como una alternativa ligera y nutritiva para quienes buscan postres bajos en grasa y azúcar. (Canva)

El pay de queso saludable se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan disfrutar de un postre clásico sin comprometer sus objetivos nutricionales.

Esta versión ligera, elaborada con requesón y queso cottage, ofrece una textura cremosa y un sabor equilibrado, ideal para quienes desean reducir el consumo de azúcar y grasa sin renunciar al placer de un buen postre.

A diferencia del tradicional pay de queso, que suele incluir queso crema, crema para batir y grandes cantidades de azúcar, esta receta sustituye esos ingredientes por opciones más ligeras y ricas en proteína.

El requesón aporta suavidad y un perfil nutricional favorable, mientras que el queso cottage añade cuerpo y textura sin saturar de calorías.

Ambos ingredientes son fuente de calcio y proteínas de alta calidad, lo que convierte a este postre en una opción más completa desde el punto de vista nutricional.

La receta utiliza requesón y queso cottage, ingredientes ricos en proteína y calcio, para lograr una textura cremosa sin exceso de calorías.

La base del pay puede prepararse con galletas integrales o pan tostado molido, mezclado con una pequeña cantidad de mantequilla sin sal.

Esta combinación permite mantener la estructura del postre sin recurrir a harinas refinadas ni grasas en exceso. Para el relleno, se recomienda licuar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, que luego se hornea a temperatura media durante aproximadamente 30 minutos.

El resultado es un pay firme, dorado y con un aroma sutil a limón, gracias a la ralladura que se incorpora en la mezcla.

La base del pay se elabora con galletas integrales o pan tostado molido, evitando harinas refinadas y grasas saturadas. (Quesoteca)

Ingredientes:

  • 200 g de requesón bajo en grasa
  • 100 g de queso cottage sin sal
  • 1 cucharada de yogur natural sin azúcar
  • 2 claras de huevo
  • 150 g de azúcar o sustituto (stevia, eritritol)
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 cucharada de mantequilla sin sal
  • 1 taza de galleta integral o pan tostado molido
  • Fruta fresca de temporada (fresas, frambuesas, mango)
  • Pasitas o nueces picadas (opcional)

Preparación:

  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Mezcla la galleta molida con la mantequilla derretida y presiona en el fondo de un molde.
  3. Licúa el requesón, queso cottage, yogur, claras, azúcar y ralladura de limón hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Vierte sobre la base y hornea durante 30–35 minutos, hasta que esté firme y ligeramente dorado.
  5. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 2 horas.
  6. Decora con fruta fresca y, si lo deseas, añade pasitas o nueces.

Una vez horneado, el pay debe enfriarse completamente antes de refrigerarse. Esto permite que los sabores se asienten y que la textura se estabilice.

El pay de queso saludable se hornea a temperatura media y se decora con fruta fresca de temporada para un toque colorido y ácido. (Canva)

Al momento de servir, puede decorarse con fruta fresca de temporada, como fresas, frambuesas o mango, que aportan color, frescura y un toque ácido que complementa perfectamente el sabor del queso.

Este pay de queso saludable es ideal para quienes siguen dietas bajas en grasa, buscan opciones sin azúcar refinada o simplemente desean incorporar postres más balanceados en su alimentación.

Además, su preparación es sencilla y accesible, lo que lo convierte en una excelente opción para reuniones familiares, celebraciones o como colación nutritiva.

Al utilizar ingredientes comunes y técnicas básicas, esta receta demuestra que es posible disfrutar de lo dulce sin comprometer la salud ni el sabor.

La popularidad de los postres saludables ha crecido en los últimos años, impulsada por una mayor conciencia sobre la alimentación y el bienestar. Este pay de queso con requesón y cottage es una muestra de cómo la cocina puede adaptarse a nuevas necesidades sin perder su esencia.

