México

Detienen a Edgar “N” en Quintana Roo por secuestro, presunto implicado en el caso de la francesa Florence Cassez

El sujeto contaba con orden de captura

Por Luis Contreras

Guardar
El hombre capturado (SSC Quintan
El hombre capturado (SSC Quintan Roo)

Autoridades de Quintana Roo realizaron el arresto de un hombre que estaría relacionado con el caso de la ciudadana de origen francés Florence Cassez.

El informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo indica que el sujeto capturado es identificado como Edgar “N”, un hombre al que se le acusa del delito de secuestro.

Dicha detención fue realizada para apoyar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Ministerial en el Estado de México, esta última entidad donde un juez emitió una orden de captura por el delito mencionado.

"El masculino está relacionado con el caso de Florence ‘N, ciudadana francesa acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército", detalla la SSC Quintana Roo en su comunicado del 24 de octubre.

Crédito: ARCHIVO/ PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM
Crédito: ARCHIVO/ PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, no hay más detalles sobre la presunta relación del ahora detenido con el caso de la mujer mencionada.

El caso de Israel Vallarta y Florence Cassez

En diciembre de 2005 fueron detenidos un hombre y una mujer, el caso fue presentado por la administración del entonces presidente Felipe Calderón como acciones contra el crimen. En dicha ocasión elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca.

Los uniformados eran seguidos por cámaras de televisión de Televisa, uno de los efectivos le coloca esposas a Israel Vallarta, mientras que Florence Cassez es presentada como su pareja, sin embargo, al mujer lo niega.

A los dos individuos se les identificó como líderes de una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco, sin embargo, la captura televisada en 2005 fue revelándose como un montaje.

Foto: (Foto: AFP) / X/
Foto: (Foto: AFP) / X/ Adn40

Fue hasta el 1 de agosto de 2025, es decir, 20 años después de la detención que Vallarta fue liberado del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

Mientras que, años antes, en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Florence Cassez tras ser absuelta. La mujer viajó Francia tras salir del penal.

"Esta Corte determinó que existía una violación al derecho a la puesta a disposición inmediata pues, luego de ser detenida, Florence fue retenida y trasladada a un rancho, aduciendo que ello se hizo para liberar a víctimas de secuestro; cuando en realidad se llevó a cabo una escenificación, que violentó dicho derecho“.

Temas Relacionados

Quintana RooSecuestroFlorence Cassezmexico-noticias

Más Noticias

Perros, arañas y murciélagos: con estos animales relacionaban las culturas prehispánicas la muerte y el inframundo

Diversas especies fueron símbolos clave en los rituales y creencias sobre el más allá, según investigaciones y códices antiguos

Perros, arañas y murciélagos: con

La erradicación de la poliomielitis en México: una vacuna revolucionó la salud pública

La introducción de la vacuna hexavalente en 2018 consolidó la cobertura nacional para proteger a la niñez mexicana contra la poliomielitis

La erradicación de la poliomielitis

Tren Interurbano México - Toluca terminó la obra civil pero no abrirá en diciembre por esta razón

Claudia Sheinbaum visitó el tramo Vasco de Quiroga - Observatorio en la conclusión del proyecto

Tren Interurbano México - Toluca

Lotería Nacional Sorteo Zodiaco Especial 1724: resultados del domingo 26 de octubre 2025

Las personas que resulten ganadoras, dispondrán de 60 días para reclamar su premio, contando a partir del día de la publicación de los resultados

Lotería Nacional Sorteo Zodiaco Especial

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

Las consecuencias de la nominación y traición se verán reflejadas en este día

La Granja VIP en VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran en Texas, EEUU, 400

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO:

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

Muere Alicia Bonet: así fue su amor con Juan Ferrara y Claudio Brook, y la dolorosa tragedia que la marcó

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 26 de octubre

Este es el collar de más de un millón de pesos que lució Kenia Os junto a Peso Pluma en los Billboard 2025

Cineteca Nacional informa que funciones de ‘Frankenstein’ y ‘Frankelda’ están agotadas: así puedes obtener boletos

DEPORTES

Gran Premio de México 2025:

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros