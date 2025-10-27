Detienen a Edgar “N” en Quintana Roo por secuestro, presunto implicado en el caso de la francesa Florence Cassez

El hombre capturado (SSC Quintan Roo)

Autoridades de Quintana Roo realizaron el arresto de un hombre que estaría relacionado con el caso de la ciudadana de origen francés Florence Cassez.

El informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo indica que el sujeto capturado es identificado como Edgar “N”, un hombre al que se le acusa del delito de secuestro.

Dicha detención fue realizada para apoyar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Ministerial en el Estado de México, esta última entidad donde un juez emitió una orden de captura por el delito mencionado.

"El masculino está relacionado con el caso de Florence ‘N, ciudadana francesa acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército", detalla la SSC Quintana Roo en su comunicado del 24 de octubre.

Sin embargo, no hay más detalles sobre la presunta relación del ahora detenido con el caso de la mujer mencionada.

El caso de Israel Vallarta y Florence Cassez

En diciembre de 2005 fueron detenidos un hombre y una mujer, el caso fue presentado por la administración del entonces presidente Felipe Calderón como acciones contra el crimen. En dicha ocasión elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca.

Los uniformados eran seguidos por cámaras de televisión de Televisa, uno de los efectivos le coloca esposas a Israel Vallarta, mientras que Florence Cassez es presentada como su pareja, sin embargo, al mujer lo niega.

A los dos individuos se les identificó como líderes de una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco, sin embargo, la captura televisada en 2005 fue revelándose como un montaje.

Fue hasta el 1 de agosto de 2025, es decir, 20 años después de la detención que Vallarta fue liberado del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

Mientras que, años antes, en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Florence Cassez tras ser absuelta. La mujer viajó Francia tras salir del penal.

"Esta Corte determinó que existía una violación al derecho a la puesta a disposición inmediata pues, luego de ser detenida, Florence fue retenida y trasladada a un rancho, aduciendo que ello se hizo para liberar a víctimas de secuestro; cuando en realidad se llevó a cabo una escenificación, que violentó dicho derecho“.